Des créateurs innovants inventent "un lit labyrinthe" conçu pour les chats et leurs humains !

Une entreprise colombienne, spécialisée dans les équipements et le mobilier pour animaux de compagnie, a conçu un modèle de lit qui sort totalement des sentiers battus. Il s’adresse à la fois aux humains et à leurs chats, puisqu’il cache un labyrinthe pensé pour le loisir et le repos de ces derniers.

Quand il s’agit de faire plaisir aux chats, les designers passionnés par le monde félin rivalisent de créativité. Ceux qui ont conçu le « lit labyrinthe » dont il est question ici ont clairement tiré leur épingle du jeu, comme le rapporte le site Creapills.

Cette création est proposée par Catlife, une entreprise basée à Medellin, ville du nord-ouest de la Colombie, et spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles et d’équipements ludiques pour chats : bacs à sable, couchages, aires de jeux et d’activités…

A première vue, il s’agit d’un lit de couple comme les autres, avec une base en bois, une tête de lit et un matelas.

Mais sous ce dernier se cache, en fait, une structure – en bois également – constituée de plusieurs compartiments organisés en labyrinthe. L’ensemble comprend plusieurs accès et petites ouvertures, permettant à la fois à l’air de circuler et au chat de voir ce qui se passe à l’extérieur.

Le labyrinthe offre ainsi à l’animal plus d’un espace de repos, en même temps que l’ouvrage constitue pour lui un lieu où il peut s’amuser. Par ailleurs, il est fait pour lui procurer sécurité et intimité.

Sur le site de Catlife, les modèles sont disponibles à différents tarifs, allant de 2 120 000 à 2 650 000 de pesos colombiens. Ce qui équivaut à 480 et 600 euros.