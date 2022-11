Des couvreurs prennent tous les risques pour sauver des chats coincés dans un égout depuis 5 jours

2 chats ont été secourus après s’être retrouvés bloqués au fond d’un égout pendant plusieurs jours, rapportait Nord Littoral.

Vanina Kieken habite Lillers dans le Pas-de-Calais avec ses 2 chats Moon et Félixia. Le samedi 22 octobre en début d’après-midi, les félins tardaient à rentrer, ce qui la préoccupait de plus en plus. Partie à leur recherche, elle avait fini par entendre leurs miaulements ; ils provenaient d’un étroit espace séparant son immeuble de celui voisin. Au fond se trouve un égout. Les quadrupèdes y étaient très probablement tombés après avoir glissé du toit.



Lili Effie / Facebook

L’endroit était inaccessible et sombre. Impossible pour leur propriétaire de faire quoi que ce soit pour les secourir. Elle a appelé les pompiers, mais ils ne pouvaient pas intervenir.



Lili Effie / Facebook

Le lendemain, il a plu abondamment, ce qui n’a fait qu’aggraver la situation. Vanina Kieken en perdait le sommeil. Ses chats étaient en détresse, à quelques mètres de là, mais elle était impuissante.

Le lundi 24 octobre, elle en a parlé sur Facebook, espérant trouver de l’aide. Camille, bénévole à L’Étoile de Lilou, l’a rejointe. Séverine, fondatrice de l’association, et Audrey, une autre bénévole, en ont fait de même par la suite.

Vanina Kieken a retrouvé l’espoir quand, vers 20 heures, les pompiers, qui ont pu se déplacer cette fois-ci, ont pu récupérer l’un des chats. Malheureusement, ce dernier, terrifié, a échappé à l’un des soldats du feu et est retombé dans la cavité. Retour à la case départ…

Il n’y a pas eu d’évolution jusqu’au mercredi 26 octobre, jour où Séverine a contacté Laurent Debreil, qui est à la tête d’une entreprise locale de couverture. 2 de ses employés ont bien voulu intervenir malgré les risques. Ils l’ont même fait gratuitement et durant leur pause déjeuner.



Lili Effie / Facebook

Les couvreurs sont descendus dans l’égout et sont finalement parvenus à mettre la main sur les félins, pour ensuite les faire remonter et les restituer à leur propriétaire.

Une cagnotte pour récompenser les couvreurs

Epuisés, mais sains et saufs, Moon et Félixia se remettent de leur mésaventure auprès d’une Vanina Kieken soulagée et reconnaissante envers tous ceux qui l’ont soutenue.



Lili Effie / Facebook

Pour Audrey, ce qu’on fait les couvreurs « est un acte vraiment héroïque ; sans l’aide humaine, les chats n’auraient pas pu remonter ». Leur maîtresse a tenu à souligner le rôle crucial de l’association sans laquelle ses « chats auraient fini par mourir de faim ».

A lire aussi : Charlie, le chat cleptomane qui vole toutes les chaussettes du quartier qu’il trouve



Lili Effie / Facebook

De son côté, Séverine a lancé une cagnotte en ligne pour récompenser les sauveurs de Moon et Félixia.