Des chats sauvés de conditions de vie déplorables attendent une adoption depuis 11 mois au refuge à cause de leur pelage noir

Flash et Archie ont été sauvés de conditions de vie déplorables. Le duo a été trouvé dans une maison du comté de Durham avec 8 autres chats. Les pauvres bêtes n’avaient bénéficié d’aucun soin, et étaient terrifiées par l’Homme. Flash était notamment couverte de croûtes et de puces.

À la suite de leur sauvetage, ils ont été pris en charge par le Great Ayton Animal Centre, une succursale de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA). Après des mois de travail, Flash et Archie apprécient désormais le contact humain, notamment les caresses et les câlins.

© RSPCA

Flash et Archie ont fait d’énormes progrès depuis leur arrivée au refuge

Hélas, les 2 boules de poils attendent depuis plus de 300 jours une nouvelle famille pour toujours. Les adoptants potentiels n’ont manifesté aucun intérêt pour ces doux félins, malgré les progrès qu’ils ont réalisés.

Comme l’explique Chronicle Live, Flash a reçu zéro visite au centre. Quant à son compagnon d’infortune, il a eu la chance d’en avoir une… mais les candidats à l’adoption ont finalement choisi un autre pensionnaire aux pattes de velours.

© RSPCA

« Flash est un incroyable. Elle adore les câlins et vient directement se mettre sur vos genoux. Elle a beaucoup progressé et est la préférée de tout le monde ici », confie Beverley Dunn, la responsable de la chatterie.

« Archie est un garçon timide, mais gentil qui aime s’asseoir dans la cour extérieure et observer le monde. Il était tellement effrayé à son arrivée, qu’il passait son temps à se cacher, poursuit-elle, mais petit à petit il a pris confiance en lui et a révélé sa véritable personnalité. Si vous vous asseyez avec lui, il viendra prendre des friandises et émettra les plus gros ronronnements et miaulements que vous puissiez imaginer. »

© RSPCA

Hymne aux chats noirs

Selon le personnel de l’établissement, la couleur de leur pelage pourrait être la raison de ce manque d’intérêt. La RSPCA affirme « qu’il faut en moyenne 29 jours pour trouver un foyer aux chats noirs, contre 9 jours pour leurs homologues gris tigrés, qui sont plus populaires ». Aujourd’hui encore, les félins à la robe reflétant la nuit sont souvent victimes de préjugés et sont associés au malheur.

« C’est quelque chose que nous constatons à maintes reprises, mais nous encourageons les gens à regarder au-delà de l’apparence de l’animal, car la couleur de sa fourrure ne fait aucune différence quant à l’amour qu’il a à donner, souligne Beverley Dunn, Flash et Archie ont parcouru un long chemin depuis qu’ils ont franchi nos portes il y a 11 mois. »

© Woopets

À l’occasion de la journée mondiale dédiée aux chats noirs, Woopets avait consacré un article l’année dernière à une association qui les défend. Votre rédactrice, ici présente, est ravie d’avoir ouvert les portes de sa maison et de son cœur à une boule de poils de cette couleur !

Anthéa était la seule jeune chatte adulte à la fourrure sombre présente au refuge à cette époque. La rencontre au sein de la chatterie a tout simplement été un coup de foudre ! Après avoir vécu une vie d’errance, notre compagne aux magnifiques yeux verts savoure une petite vie douillette et remplie d’amour. En tant que l’une des mascottes de notre rédaction, elle nous donne un précieux coup de patte pour les articles consacrés aux tests de produits animaliers.

A lire aussi : Des milliers de messages d’amour partagés suite au décès de la douce Félix, mascotte tant aimée d’une gare ferroviaire

© Woopets