Des bénévoles trouvent une manière drôle et originale de rendre leurs chats célèbres sur les réseaux sociaux

Le refuge Heaven on Earth Perry’s Place, basé à Los Angeles (Californie), compte une centaine de chats à son actif. Parfois, certains pensionnaires peinent à trouver une famille. Joignant l’utile à l’agréable, les bénévoles ont trouvé une manière amusante de les mettre en lumière sur les réseaux sociaux, et ainsi, de les aider à rencontrer le foyer idéal.

La vie au refuge n’est pas de tout repos pour les animaux, ainsi que pour les bénévoles. Certaines boules de poils sont sages comme des images, tandis que d’autres ne manquent pas la moindre occasion de faire des pitreries. Les membres du Heaven on Earth Perry’s Place ont décidé de s’en inspirer pour proposer un concept original à leurs followers sur les réseaux sociaux…

Une élection hebdomadaire pleine d’originalité

« Chaque samedi, nous élisons le chat le plus gentil de la semaine, ainsi que le plus méchant », explique Toni Barrett, responsable au sein de l’association, à Fox News. Les bénévoles placardent leurs photos, leurs noms et leurs actions sur un mur du refuge, afin de les mettre en lumière. En quelques mois, ce rituel hebdomadaire est devenu absolument incontournable !

« Au début, c’était lent à démarrer. Puis, tout à coup, l’un de nos posts est devenu viral sur Instagram, celui d’Elijah et de Popsicle. Depuis, si nous avons le malheur d’oublier une publication, nos followers n’hésitent plus à nous le rappeler ! » a confié Toni Barrett.

Elle poursuit : « Parfois, nous avons du mal à trouver un chat méchant, parce que tout le monde a été si gentil. Cependant, nous pourrions mettre Kallo dans la catégorie chat méchant chaque semaine. Ce matou a toujours une nouvelle bêtise à faire ! »

A lire aussi : "J'en prendrai soin" : l'émouvant message de la gérante d'un bar à chats ayant découvert un félin déposé par son propriétaire gravement malade

Ces élections pleines d’originalité ont rencontré un franc succès auprès du public. Rapidement, le compte Instagram du refuge a reçu de plus en plus de followers et de « likes » sur ses publications, mais la réussite ne s’arrête pas là, selon Toni Barrett : « Cela a donné à certains de ces chats plus d’attention qu’ils n’en auraient eu normalement. Certaines personnes nous contactent via les réseaux sociaux pour manifester leur souhait d’adopter les chats présentés dans la série ». Un rituel à conserver à tout prix !