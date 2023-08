Des bénévoles se donnent pour mission de ramener un chat disparu 2 ans plus tôt à sa famille se trouvant à 1000 km

Un chat disparu 2 ans plus tôt a été retrouvé sain et sauf. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais un défi de taille restait à relever pour la personne qui l’a recueilli : le ramener chez sa famille, qui habite désormais à un millier de kilomètres de là.

Corbin est enfin rentré à la maison. Ce chat a, en effet, retrouvé les siens après un long voyage en avion et 2 années passées loin d’eux, rapportait The Hamilton Spectator.

Le félin tuxedo s’était échappé en 2021 alors que sa famille s’apprêtait à déménager. Sa propriétaire Justice Ryder et le reste de la maisonnée allaient, en effet, quitter Simcoe, localité rurale du sud-ouest de l’Ontario (Canada), pour s’installer à Yarmouth en Nouvelle-Ecosse.



Justice Ryder

Ses humains l’avaient cherché partout pendant des mois, sans succès. La famille devait se résoudre à partir sans lui.

Elle restait sans nouvelles de Corbin jusqu’à ce que Justice Ryder le reconnaisse sur une page Facebook d’animaux perdus et retrouvés. Elle n’en croyait pas ses yeux, mais elle n’avait plus le moindre doute ; c’était bien son chat qui apparaissait sur son écran. Elle a posté un commentaire, qui a été vu par une ancienne collègue du nom de Sandi Fettes. Cette dernière connaît aussi la personne ayant retrouvé le matou à quelques pas de l’ancien domicile des Ryder.



Sandi Fettes

Une obsession : ramener Corbin chez lui

Sandi Fettes est bénévole à Purrfect Companions of Norfolk, une association basée à Delhi en Ontario. Elle s’est donné pour mission de tout faire pour que Corbin retrouve sa famille. « J'étais obsédée par le fait de trouver le moyen de le ramener à la maison », raconte-t-elle en effet au Hamilton Spectator.

Tout en prenant soin de Corbin, elle a contacté différentes organisations, en quête d’une possibilité de transport pour le quadrupède. C’est finalement Canadian Wings of Rescue, une association regroupant 230 pilotes volontaires, qui a répondu favorablement à sa demande.

L’équipe de Purrfect Companions of Norfolk s’est chargée d’emmener Corbin à Hamilton, où il a été examiné, vacciné, pucé et castré en clinique vétérinaire. Le 4 août, le chat a été installé dans un avion à l’aéroport de Tillsonburg. A son arrivée à Yarmouth, il a été accueilli par une Justice Ryder impatiente et extrêmement émue.



Sandi Fettes - Justice Ryder

« C'est émouvant et époustouflant à la fois »

L’animal se portait très bien. « Nous l'avons ramené à la maison, et c'est comme si rien ne s'était passé, raconte sa maîtresse. Il est sorti, s'est étiré, nous a tous touchés de la tête et s'est allongé. C'est comme s'il n'était jamais parti ».

Son fils Hudson, 8 ans, était particulièrement heureux de ce retour, lui qui était très proche de Corbin. Celui-ci a également pu faire la connaissance des 2 autres chats et des 2 chiens de la famille.

Justice Ryder

« Tout le monde a travaillé si diligemment pour le faire venir ici, dit la mère de famille reconnaissante. C'est émouvant et époustouflant à la fois ». Pour elle, Sandi Fettes est « l’ange gardien de Corbin ».