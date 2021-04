Depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, cet homme passe sa vie à sauver les chats abandonnés sur le site

Alors que la majeure partie de la population qui vivait autour de la centrale de Fukushima avait été évacuée après la catastrophe nucléaire, Sakae Kato avait décidé de rester sur place. Il s’était dit que quelqu’un devait s’occuper des animaux s’étant retrouvés seuls du jour au lendemain.

Il y a 10 ans, le 11 mars 2011, un séisme et un tsunami provoquaient la pire catastrophe nucléaire après Tchernobyl, celle de Fukushima au Japon.

Jusqu’à l’incident, Sakae Kato menait une vie tranquille dans cette ville située sur la côte Pacifique, où il avait une petite entreprise de construction. Une société détenue par la famille depuis 3 générations.

Après le drame, il avait pris la décision de rester sur la propriété familiale à laquelle il a toujours été attaché. 160 000 habitants avaient pourtant été évacués. Il a été conforté dans son choix lorsqu’il a vu les corps sans vie d’animaux dans des maisons abandonnées. Il devait rester sur place pour aider ceux qui avaient survécu et qui n’avaient plus de maîtres, raconte My Modern Met.

A decade ago, Sakae Kato stayed behind to rescue cats abandoned by neighbors who fled the radiation clouds belching from the nearby Fukushima nuclear plant.



He won't leave https://t.co/E4LxHvHmWP 1/7 https://t.co/ZxUsIFIysQ