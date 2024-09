Depuis 17 ans, une chatte embellit la journée des vendeurs sur un souk de Turquie

Avec son pelage de feu, son œil en moins et sa nonchalance assumée, Tarçin ne passe pas inaperçue. D’autant plus que la féline se balade depuis près de 2 décennies dans les allées d’un célèbre bazar où commerçants, clients, mais également touristes viennent la saluer. Avec le temps, elle est devenue la mascotte des lieux.

Depuis le XVIIe siècle, le bazar de Kemeralti anime la ville d’Izmir, en Turquie. Les commerçants sont les acteurs phares de ce lieu emblématique, tout comme Tarçin. Cette féline de 17 ans à la robe orange fait partie des murs et a su gagner le cœur des vendeurs, tout comme celui de ceux qui visitent le marché.

Tarçin, dont le prénom signifie “cannelle”, a atterri au milieu de ce dernier lorsqu’elle n’était qu’un chaton, rapportait le Daily Sabah. À l’époque, la féline n’était pas passée inaperçue avec son pelage orange. Elle était comparée au célèbre chat de dessin animé Garfield, et c’est de cette façon qu’elle s’est fait connaître sur place.

© AA photo

Une visiteuse appréciée

Tous les jours, la féline entame son petit rituel. Lequel commence par un tour du souk pour récolter à manger. Ensuite, une fois rassasiée, elle profite d’une balade pour saluer les uns et les autres. Indépendante, elle entre et sort des commerces comme elle l’entend sans même réclamer de caresses : « Elle ne jette même pas un regard en arrière à ceux qui essaient de la caresser pendant qu'elle marche » plaisantait un commerçant.

© AA photo

La féline ne montre pas toujours son affection, mais cela n’empêche pas les travailleurs de prendre soin d’elle. Ils s’assurent toujours qu’elle ne manque de rien et qu’elle soit en bonne santé : « Même le week-end, quand nous ne sommes pas là, notre agent de sécurité veille à ce qu'elle soit nourrie [...] Nous nous occupons d'elle depuis 17 ans, la toilettons, la vaccinons et prenons soin d'elle avec amour. Et elle aime tout le monde en retour » affirmait un vendeur de bijoux nommé Özgül.

Une féline importante

Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, Tarçin est bien plus qu’une chatte errante, elle fait partie de la famille. Cela fait 20 ans qu’Özgül travaille sur le marché, alors il a connu la féline lorsqu’elle était un chaton et s’est beaucoup attaché à elle depuis : « Tarçin mange, boit et se repose avec nous » déclarait-il.

Sachant que l’espérance de vie d’un chat errant se situe autour de 7 ans, si ce n’est moins, l’âge de Tarçin semble refléter les bons soins qu’elle reçoit de la part de ses bienfaiteurs. Et avec autant de bienveillance, il est facile de comprendre pourquoi elle revient sur le marché chaque jour !