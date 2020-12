Découvert dans un abri de glace, un chat frigorifié découvre l'amour dans son nouveau foyer

Frigorifié, amorphe et refusant de se nourrir, un jeune chat a été découvert juste à temps pour être sauvé. Une fois au chaud et après quelques soins, le félin a révélé son attachante personnalité. Il pourra bientôt être proposé à l’adoption.

Le 25 novembre dernier, un chat avait été découvert abandonné sous un froid extrême au bord d’une route à Regina, dans la province canadienne du Saskatchewan, rapporte CTV News.

L’animal se trouvait dans une caisse de transport avec un peu de nourriture pour chien. La neige commençait à recouvrir son corps et il était recroquevillé dans un coin de la caisse, essayant désespérément de se réchauffer.

Quand l’équipe de la Regina Humane Society est venue le chercher, le chat ne bougeait presque plus et ne voulait rien manger, ce qui inquiétait les bénévoles.

Arrivé au refuge, la chaleur et le confort l’ont amené à sortir de sa torpeur. Il s’est également remis à se nourrir. Le chat, qui a été appelé Kevin par ses sauveurs et dont l’âge a été estimé à 7 mois, a ensuite eu droit à une bonne séance de toilettage pour le débarrasser de ses poils emmêlés. Ses plaies ont été soignées et les vétérinaires ont dû l’amputer d’une partie de sa queue et d’un bout d’oreille qui avait été gelés.

Par la suite, Jacquelyn Acaster, auxiliaire vétérinaire, a accueilli Kevin chez elle pour l’aider à poursuivre son rétablissement et le préparer à l’adoption.

Elle indique qu’il « s’alimente très bien, adore les câlins et émet des ronronnements très forts. Il est donc heureux ».

Son nom a été choisi d’après le personnage incarné par Macaulay Culkin dans la saga des films « Home Alone » (« Maman, j'ai raté l'avion », « Maman, je m'occupe des méchants ! », etc.).

A lire aussi : Ce chat a une technique imparable pour faire comprendre qu'il a faim à sa maîtresse ! (vidéo)

Kevin doit encore passer une semaine auprès de sa famille d’accueil, puis il pourra être adopté.