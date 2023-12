De l'innovation dans les gamelles de vos chats avec une nouvelle gamme d'alimentation lancée par Catit

Catit, marque de référence en matière de mobilier et d’accessoires high-tech pour chats, s’adresse désormais aussi aux papilles de nos amis félins. Elle lance 2 nouvelles gammes d’aliments, l’une humide et l’autre sèche, à base d’ingrédients frais et de qualité.

Vous connaissiez déjà les accessoires et les produits intelligents pour chats conçus par Catit. La créativité et l’innovation qui caractérisent les réalisations de la marque dans ces domaines se retrouvent désormais aussi dans le contenu des gamelles des félins. Catit se lance, en effet, dans la petfood et propose de nouvelles gammes de croquettes et d’aliments humides pour vos minettes et minets adorés.

Ces repas sont complets, équilibrés, sains, élaborés à partir d’ingrédients soigneusement sélectionnés et 100% fabriqués en Europe. Voyons les gammes Catit Cuisine et Catit Recipes plus en détail.

Catit Cuisine : des repas pour chat humides pour satisfaire les palais les plus exigeants

Ce sont des ingrédients 100% naturels, cuits délicatement pour préserver leurs qualités nutritives et gustatives, qui composent les aliments humides de la gamme Catit Cuisine.

Les pâtés Catit Cuisine offrent de véritables morceaux de viande associés à de délicieux légumes pour un maximum de bienfaits. Poulet au foie, dinde au poulet et au jambon, thon aux sardines, bœuf aux carottes… Il y en a pour tous les goûts.

Les mousses onctueuses Catit Cuisine, elles, raviront les papilles des chats de tous âges par leur richesse en poisson ou en poulet, ainsi que par leur texture douce.

Quant au cuisiné Catit Cuisine, ses tendres morceaux de viande et de légumes mettent leurs précieux nutriments au service de la santé et du bien-être du chat tout en contribuant à son hydratation.

Catit Recipes : des croquettes savoureuses, nutritives et adaptées à tous les profils félins

L’autre gamme d’alimentation lancée par Catit est sèche et se présente sous la forme de croquettes que l’on pourrait qualifier de superaliments. Pourquoi ? En raison de leur générosité en ingrédients naturels, riches en bienfaits nutritionnels et d’origine locale. Leur qualité est préservée par une cuisson à basse température permise par une technologie de pointe.

Les Catit Recipes sont proposées dans plusieurs déclinaisons pour convenir à tous les profils de chats :

Volaille Adult : un repas complet à base de viande de volaille et de foie frais.

Volaille au poisson Adult : l’association nutritive et savoureuse de la viande de volaille, du saumon et de poisson blanc.

Volaille pour chats Indoor / Stérilisés : les chats d’intérieur, peu actifs et ceux stérilisés sont davantage enclins à la prise de poids et aux problèmes digestifs notamment. Cette recette élaborée par Catit a été spécialement conçue pour eux, avec leur haute digestibilité, leur contribution à la bonne santé du poil et à l’atténuation des odeurs des selles.

Les produits Recettes Catit et Catit Cuisine sont à retrouver sur la boutique en ligne de Catit.