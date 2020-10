Dans l'attente de la concrétisation de son rêve de créer un refuge pour animaux, ce facteur prend un selfie avec tous les animaux qu'il croise pendant ses tournées

Cristiano, un facteur brésilien, a toujours été passionné par les animaux. Dans son pays, il s’arrange non seulement pour accorder du temps et de l’attention à ceux qu’il rencontre pendant ses tournées, mais aussi pour venir en aide à ceux errants.

Cristiano da Silva Antunes vit et travaille à Sao Paulo, au Brésil. Depuis sa tendre enfance, ce jeune homme a toujours été entouré d’animaux, et il nourrit pour eux une véritable passion. Son métier de facteur lui permet d’en croiser énormément lors de ses tournées, qu’il s’agisse d’animaux errants ou de ceux vivant dans les maisons auxquelles il livre le courrier. Lui et sa femme élèvent d’ailleurs 2 chiens et 3 chats, comme le raconte Animal Channel.

A chacune de ces rencontres, il fait en sorte d’accorder du temps et de l’attention à ses nouveaux amis à 4 pattes. Il réalise même des selfies avec eux, qu’il poste régulièrement sur son compte Instagram où il se fait appeler « Carteiro Amigo Dos Animais ». Cela signifie « facteur ami des animaux » en portugais. Il est tout de même suivi par près de 100 000 abonnés.

En plus d’offrir de la tendresse à ces animaux et de jouer avec eux, il s’occupe de ceux en grande difficulté. Il donne à manger aux chiens et chats des rues, les emmène chez le vétérinaire s’ils ont besoin de soins urgents et les aide à trouver des foyers.

Le rêve de Cristiano da Silva Antunes est d’ailleurs de fonder son propre refuge, où il pourrait accueillir ces animaux et en prendre soin dans les meilleures conditions.