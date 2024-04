D’après son attitude méprisante, cette chatte n’avait aucune envie qu’un autre félin s’installe chez elle ! (vidéo)

Les chats sont connus pour être territoriaux et attachés à leurs habitudes. Mishka ne fait pas exception à la règle, alors lorsqu’une nouvelle petite boule de poils a posé les pattes dans sa maison, elle s’est montrée particulièrement dédaigneuse.

Une utilisatrice de TikTok connue sous le pseudonyme @weasleytheoneeyedcat a partagé les images cocasses de sa féline rencontrant le petit nouveau de la famille. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la femelle calico n’était pas ravie de partager son espace avec le tabby roux. Heureusement, leurs rapports se sont apaisés avec le temps.

La chatte, nommée Mishka, a longtemps gardé sa maîtresse pour elle. Elle avait aussi tout le logement à sa disposition, pouvant aller et venir d’une pièce à l’autre comme elle le souhaitait. C’était une vie de reine, jusqu’à ce que sa propriétaire décide d’adopter un nouveau compagnon.

@weasleytheoneeyedcat / TikTok

« La rage féminine »

Cette dernière avait suffisamment d’espace et de place dans son cœur pour ouvrir sa porte à une seconde boule de poils. Cela tombait bien, car un chaton borgne baptisé Weasley était à la recherche d’une famille aimante. La bienfaitrice l’a donc accueilli à bras ouverts, ne se doutant pas que décision importunerait sa féline Mishka.

Celle-ci s’entendait relativement bien avec ses congénères, à condition qu’ils restent loin d’elle. Mais quand Weasley s’est senti suffisamment à l’aise pour explorer son environnement après son installation, il était ravi de pouvoir se faire une amie. Dans une vidéo relayée par Newsweek, on le voit se tenir immobile face à Mishka.

Il ne bouge pas d’un cil et à en juger l’expression faciale de la chatte, on comprend pourquoi ! Celle-ci semble absolument mécontente de voir le jeune quadrupède. Elle le regarde avec colère, les oreilles en arrière, et ne s’apaise que quand il détourne le regard.

La légende du clip indique : « Tes parents t'ont trouvé un frère sans demander la permission ». En effet, si Mishka avait été concertée, elle n’aurait certainement pas accepté de partager son quotidien avec le chaton. Pourtant, désormais, elle le tolère et joue même parfois avec lui. Weasley reste toutefois beaucoup plus entreprenant que sa grande sœur, qui aimerait probablement avoir la paix de temps en temps !

