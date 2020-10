Covid-19 : les chats plus contagieux que les chiens d'après les scientifiques ? Ils réclament la mise en place d’une quarantaine pour les chats infectés

Photo d'illustration

Une étude récemment publiée révèle que, contrairement aux chiens, les chats infectés pourraient transmettre le virus à leurs congénères pendant 5 jours. Les félins seraient aussi mieux protégés contre une réinfection, ce qui pourrait aider à développer de nouveaux vaccins.

Effectuée par des chercheurs à l’Université d’Etat du Colorado, une étude portant sur les animaux de compagnie et la propagation du virus responsable de la Covid-19 a été publiée le 29 septembre dernier dans la revue PNAS.

Comme le rapporte le Daily Star, l’une de leurs conclusions est que les chats seraient « hautement susceptibles » d’attraper le virus, mais aussi de le transmettre à leurs congénères pendant une période pouvant aller jusqu’à 5 jours. Les chiens, en revanche, n’infectent pas les autres.

Les auteurs estiment que « les chats infectés ne devraient pas être autorisés à circuler librement dehors afin de prévenir le risque qu’ils propagent l’infection à leurs congénères ou aux animaux sauvages. »

Tout en assurant qu’aucune des 2 espèces n’a développé de maladie clinique durant cette étude et qu'il n'y a pas de transmission vers l'Homme, les chercheurs indiquent que « les chats transmettent des virus infectieux jusqu’à 5 jours et en ont infecté d’autres par contact direct, alors que les chiens ne semblent pas transmettre de virus. ». Ils ajoutent que la transmission par les chats infectés a lieu via la bouche et le nez.

Ils invitent donc les propriétaires de chats à garder leurs animaux à la maison si l’un des membres du foyer est infecté.

L’étude a néanmoins permis de faire une découverte plus réjouissante, puisque les tests effectués sur 7 chats (outre les 3 chiens) ont permis de constater que leur système immunitaire avait développé une résistance à la réinfection. Une donnée qui pourrait être utilisée dans l’élaboration de nouveaux vaccins, destinés à protéger les chats, en premier lieu, mais aussi les humains.

Enfin, plus d’un expert interrogé au sujet de cette étude a souligné qu’elle n’avait rien d’inquiétant et que, bien au contraire, la compagnie des animaux en cette période difficile est primordiale, surtout pour les personnes malades. Par conséquent, il n’y a aucune raison de s’isoler de son chien, chat ou autre compagnon.