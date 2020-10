Covid-19 : dans les foyers touchés par le virus, les animaux domestiques auraient 8 fois plus de chances d'être contaminés

Photo d'illustration

Les chats et chiens qui vivent avec des personnes positives à la Covid-19 seraient 8 fois plus exposés au risque d’être infectés. C’est une étude réalisée au sein de l’école vétérinaire VetAgro Sup, dans la métropole lyonnaise, qui le révèle.

Une équipe de chercheurs composée de vétérinaires, de virologues et de médecins a procédé à la collecte et à l’analyse d’échantillons de sang prélevés sur un total de 85 animaux de compagnie (50 chats et 35 chiens) entre mai et juin 2020. Des travaux réalisés dans le cadre d’une étude baptisée Covidac, menée puis présentée récemment à l’école vétérinaire VetAgro Sup, située à Marcy-L’Etoile (69), comme le rapporte Paris Match.

Lesdits animaux formaient 2 groupes. L’un constitué de 13 chiens et 34 chats, vivant au sein de familles ayant eu au moins un cas d’humain positif au nouveau coronavirus, et donc considérés comme à risque élevé. Le second groupe comprenait 16 chats et 22 chiens, considérés comme à risque modéré car le statut de leurs propriétaires était inconnu.

Les auteurs de l’étude ont relevé que, dans le groupe de 38 animaux de compagnie à risque modéré, des anticorps n’ont été décelés que chez un félin. Autrement dit, il était le seul positif. Tandis que dans le premier groupe, celui à risque élevé, des résultats positifs ont été détectés chez plus de 20% des chats et chiens. Une donnée qui « suggère une circulation virale bien plus importante » que ce à quoi les chercheurs s’attendaient.

Ainsi, d’après ces travaux, le risque pour un animal de compagnie d’être infecté est 8,1 fois plus élevé lorsqu’il réside chez une personne positive à la Covid-19. Pour les scientifiques, cela « constitue un fort argument de l’origine humaine de leur infection ». Ils recommandent, à ce titre, que ces animaux domestiques carnivores « ne soient pas mis en contact » avec des personnes contaminées.

Précisons que la plupart des spécialistes sont d’accord autour du fait que les animaux de compagnie ne représentent pas un risque de transmission du nouveau coronavirus vers les humains.

Enfin, dans ce contexte, rappelons que le couvre-feu – de 21h à 6h – entrera en vigueur ce vendredi (16 octobre 2020) en Île-de-France et 8 autres métropoles : Aix-Marseille, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille, Toulouse, Montpellier et Rouen. Les propriétaires d’animaux de compagnie pourront tout de même promener ces derniers après 21h, comme cela était le cas pendant le confinement général. Ce point fait partie des dérogations prévues par le gouvernement, comme l’a confirmé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

