Contrairement à d’autres espèces, les chats préfèrent obtenir de la nourriture sans effort

Les chats préfèrent que leurs repas leur soient servis sur un plateau, en quelque sorte, plutôt que d’avoir à travailler pour obtenir leur nourriture. C’est ce qu’ont observé des chercheurs d’une université américaine, qui opposent cette attitude à celle d’autres espèces animales.

Une nouvelle étude révèle que les chats auraient une nette préférence pour la nourriture qu’ils peuvent obtenir sans effort, rapportait CNET ce jeudi 12 août. Que ces animaux optent en priorité pour la « facilité » n’est peut-être pas une grande nouveauté pour bon nombre de propriétaires, mais cette découverte est intéressante à plus d’un titre. Premièrement car elle distingue clairement le chat des autres espèces animales dans ce rapport aux aliments. Ensuite, parce qu’elle ouvre des pistes de compréhension du comportement félin.

Une précédente expérimentation suggérait déjà que les chats n’étaient pas enclins à travailler pour avoir à manger, mais elle s’était déroulée en laboratoire. Ses auteurs pensaient que les conclusions pouvaient être différentes si les animaux étaient testés chez eux, dans un environnement familier.

C’est justement ce qu’a fait l’équipe de chercheurs à l’Université de Californie à Davis, dirigée par Mikel Delgado, spécialiste du comportement félin. Au moyen d’outils de suivi d’activité et de caméras, ils ont observé l’attitude 17 chats auxquels on proposait 2 choix : un repas servi sur un plateau et un autre qu’ils ne pouvaient obtenir qu’en résolvant un puzzle pour chat.

« Les chats sont les seuls à ne pas montrer une forte tendance au contrafreeload »

Au final, seuls 4 de ces animaux ont privilégié le puzzle pour se nourrir. Les 13 autres s’en sont désintéressés au profit de la nourriture facile d’accès. Le constat est d’autant plus édifiant que « que la plupart des espèces, y compris les oiseaux, les rongeurs, les loups, les primates - même les girafes - préfèrent travailler pour leur nourriture, indique Mikel Delgado. Ce qui est surprenant, c'est que parmi toutes ces espèces, les chats semblent être les seuls qui n'ont pas montré une forte tendance au contrafreeload », poursuit le principal auteur de l’étude.

Le terme anglais « contrafreeload » est employé pour désigner cette disposition qu’ont les animaux à faire à un effort ou à solutionner un problème pour obtenir à manger. Les chats ne seraient donc pas des « contrafreeloaders », mais plutôt des « freeloaders ». Autrement dit, des adeptes de la nourriture « gratuite ».

Les chercheurs tempèrent toutefois ces conclusions en rappelant que les jeux pour chats de type puzzle ne sont pas de nature à stimuler leur instinct de chasse naturel. De plus, cette préférence ne serait pas guidée par une quelconque « fainéantise », car même les chats les plus actifs du groupe testé ont privilégié les repas servis sur un plateau.