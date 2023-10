Condamnée à finir sa vie au refuge, une chatte âgée et malade rencontre une femme qui va tout changer (vidéo)

À cause de son âge et de son état de santé, CC ne pensait jamais quitter le refuge qui l’a accueillie. Heureusement pour elle, une femme au grand cœur en a décidé autrement.

Récemment, une chatte de 15 ans nommée Cookies n’ Cream (ou CC) a été recueillie par le San Francisco Animal Care and Control (États-Unis). En raison de son état de santé, elle a dû être hospitalisée dès son arrivée.

Une adoption qui paraît impossible

En effet, en plus de souffrir d’arthrite sévère, CC avait une fourrure emmêlée - conséquence d’une négligence dont elle avait été victime durant des années - et était atteinte de cécité et de surdité. Par conséquent, peu de bénévoles s’attendaient à ce qu’elle trouve un nouveau foyer. Il a donc été décidé que CC ne serait pas proposée à l’adoption.

© Rebecca Schwartz

Pourtant, le vétérinaire du refuge avait vu une étincelle dans ses yeux. Il était persuadé que CC était prête à écrire un autre chapitre de sa vie dans une nouvelle famille, en dépit des épreuves qu’elle avait traversées…

Le coup de foudre

Heureusement, une jeune femme nommée Rebecca Schwartz semble avoir eu le même déclic que lui. Il y a quelque temps, l’habitante de San Francisco a contacté le refuge pour savoir s’ils avaient des chats âgés qui ne seraient pas proposés à l’adoption en raison de leur âge ou de leur état de santé.

« Ils m’ont parlé de CC, et je l’ai ramenée à la maison il y a 5 jours. Elle s’épanouit déjà énormément ! » a confié Rebecca à Newsweek le 21 septembre dernier.

© Rebecca Schwartz

Depuis qu’elle a quitté le refuge, CC n’est plus la même. Bien qu’elle soit sourde, aveugle et que ses articulations ne soient plus aussi en forme qu’auparavant, CC savoure pleinement ce nouveau départ, et profite de l’amour inconditionnel que lui accorde sa nouvelle maîtresse.

Rebecca est ravie de lui avoir offert une seconde chance. « Elle est choyée avec une montagne de couvertures roses, son lit en forme de donut arc-en-ciel préféré, et des friandises à volonté ! » se réjouit-elle.

A lire aussi : Une chatte trouve du réconfort auprès des chatons de sa sœur après avoir vécu une tragédie (vidéo)

© Rebecca Schwartz

Depuis qu’elles ont eu le coup de foudre l’une pour l’autre, CC et Rebecca ne se sont plus jamais quittées. Sa maîtresse lui promet « des câlins à n’en plus finir et un amour sans limite ». Un récit qui prouve qu’il n’est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ.