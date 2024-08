Condamné par ses maîtres à cause d’une blessure, un adorable chaton à 3 pattes commence une nouvelle vie pleine de joie grâce à des sauveteurs dévoués (vidéo)

En s’échappant de son foyer de Los Angeles (États-Unis), le jeune Shadow ne s’attendait pas à être exposé à autant de dangers dans la rue. Malheureusement, cet adorable chaton au pelage tigré argenté a dû être heurté par une voiture lors de son escapade, car il est rentré chez lui avec une vilaine blessure à la patte. Comme le rapporte Cole & Marmalade, sa famille l'a logiquement emmené chez le vétérinaire, mais, contre toute attente, elle a demandé que le minet soit euthanasié.

Sauvé de justesse

Les vétérinaires, qui étaient aussi des sauveteurs, ont refusé catégoriquement et, avec l’accord de ses maîtres, ils ont conduit la petite boule de poils chez Pei, une famille d'accueil de l’association Baby Kitten Rescue.

babykittenrescue / Instagram

« Le propriétaire l'a amené dans une clinique vétérinaire pour l'euthanasier », a partagé Pei, la mère d'accueil de Shadow. « Cela arrive souvent, les animaux sont abandonnés parce que le coût ou les soins sont trop « lourds ». Je ne vais pas juger ni prêcher, je vais juste continuer à essayer de faire comprendre que […] si vous êtes vraiment dans une impasse, demandez de l'aide – il existe des ressources. »

Comme le chaton n’était pas très réceptif à son nom, Pei a décidé « qu'il méritait un nouveau nom pour signifier sa nouvelle vie (étonnante) » : Fiyero (ou Fifi), d'après un personnage de la comédie musicale « Wicked ».

Un avenir radieux à l’horizon

Comme Fiyero n'avait plus aucune sensation dans sa patte avant droite, ses sauveteurs ont essayé toutes sortes de thérapies pour l’aider : acupuncture, hydrothérapie, réadaptation physique… Au bout de 2 mois, un spécialiste orthopédique a décidé que l’amputation était la meilleure solution pour le chaton.

Après son opération, Fiyero était prêt à commencer une nouvelle vie longue et heureuse sur ses 3 pattes. Malgré sa blessure douloureuse et les épreuves qu’il avait traversées, le petit chat est resté doux, gentil et aimant. Il est également resté joueur et il adore rapporter la balle.

babykittenrescue / Instagram

« Il pourra (et il le fait déjà) faire toutes les choses amusantes des chats comme sauter, courir, grimper, etc. Une blessure comme celle-ci ne freine pas du tout un chat », a expliqué Pei. « C'est incroyable de penser que Fiyero a été si proche de la mort, et si inutilement. Surtout quand on voit qu'il est littéralement l'incarnation de l'amour, de la vie, de la bêtise et du bonheur. », a-t-elle ajouté.

Très fière de son petit protégé à 3 pattes, Pei espère de tout cœur qu’il trouvera très vite un foyer aimant dans lequel il continuera à s’épanouir.