Cette chatte laisse éclater sa colère lorsque son maître rentre en retard du travail (vidéo)

Cleo est une véritable star sur les réseaux sociaux. Cette adorable chatte de race Persan, qui vit à New York en compagnie de sa maîtresse, est suivie par plus de 66000 abonnés sur TikTok. De nombreuses scènes de leur vie quotidienne y sont partagées, pour le plus grand bonheur des internautes.

Récemment, Cleo a dû accueillir un nouvel invité dans sa vie : le petit-ami de sa maîtresse, explique PetHelpful. Et elle n’a pas tardé à lui dévoiler tous les aspects de sa personnalité !

Il fait déjà partie de la famille

Cleo est une chatte bavarde qui apprécie la compagnie de ses humains préférés. Si certains chats sont plutôt solitaires, Cleo, elle, ne s’épanouit qu’en la présence de sa maîtresse et de son petit-ami. D’ailleurs, il ne lui aura fallu que très peu de temps pour s’attacher à ce nouvel individu.

Et maintenant, Cleo se fâche lorsque le jeune homme rentre en retard du travail, comme le prouve une vidéo amusante publiée sur TikTok le 11 septembre dernier. Dans celle-ci, on voit le petit-ami de sa maîtresse ouvrir la porte, tandis que Cleo lui réserve un accueil des plus bruyants. Nous sommes sûrs qu’elle attendait son retour avec impatience !

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas manqué de réagir face à cette scène hilarante. « C’est vraiment un truc de Persan ! », « Mon chat s’est mis à miauler pour soutenir Cleo ! », « Oh, elle n’est vraiment pas contente », ont écrit 3 d’entre eux.

Cleo aurait vraiment aimé que son nouveau maître revienne plus tôt pour la couvrir de câlins… Comment a-t-il osé ne pas la faire passer en priorité ? Il n’a pas intérêt à ce que cela se reproduise !

En tout cas, une chose est sûre : ce jeune homme fait déjà partie de la famille de Cleo !