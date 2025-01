Cette chatte a une façon bien à elle et plutôt brutale d’attirer l’attention sur elle (vidéo)

Corinne est l’heureuse propriétaire d’une chatte au fort caractère, Kooky Cali. Cela n’empêche pas la boule de poils d’aimer l’affection et d’en demander, bien qu’elle le fasse à sa manière. Une vidéo hilarante la montre en pleine parade pour recevoir des câlins.

Kooky Cali a remporté le concours « d’animal de la semaine » proposé par Newsweek. Sa propriétaire, Corinne Marie Arkerson, a partagé une vidéo de la féline en train de réclamer de l’affection. Pour cela, elle utilise une technique assez brutale : les miaulements et les griffes !

Corinne est très fière de sa féline et ne se lasse jamais de la prendre en photo ou de la filmer. Cela se comprend, car non seulement la chatte a une belle fourrure écaille de tortue, mais elle est aussi amusante. Elle est joueuse et aime recevoir des câlins de sa propriétaire.

Corinne Marie Arkerson / Facebook

Une demande explicite

Elle apprécie d’ailleurs tellement obtenir son attention qu’il lui arrive d’en réclamer. Dans une vidéo partagée par Corinne, les internautes découvrent un autre aspect de la personnalité de Kooky Cali. La féline sait se montrer ferme lorsqu’elle veut quelque chose. Dans le clip, on comprend qu’elle demande de l’attention lorsque quelqu’un passe à côté d’elle.

En effet, elle est allongée sur une valise et aimerait que l’on s’occupe d’elle. Alors, elle miaule et donne des coups de pattes à quiconque s'approchait un peu trop près d’elle. Une manière originale et bien à elle pour se faire remarquer !

A lire aussi : L'amour d'une adoptante transforme un chat errant triste et effrayé en un compagnon de vie épanoui

Évidemment, Corinne ne lui en voudra jamais pour les coups de griffes et ne se lasse pas de la prendre dans ses bras. Elle aime sa chatte de façon inconditionnelle et est très reconnaissante de l’avoir dans sa vie au quotidien : « Mon petit cœur me rend meilleur », écrivait-elle sous une publication de Facebook.