Ce Maine Coon en pleine croissance est déjà si grand qu’il a des chances de devenir le plus grand chat du monde !

Murphy n’est pas n’importe quel matou. Il serait en route pour battre le record du plus grand chat du monde ! Ce Maine Coon surprend chaque jour son entourage, qui a dû adapter son quotidien pour mieux accueillir le géant à 4 pattes qui a élu domicile chez eux.

Si vous entendez parler d’un « animal sauvage en liberté » dans la ville de Worcester, en Angleterre, pas de panique : il ne s’agira pas d’un lion, d’une panthère ou d’un tigre, mais juste d’un chat. Murphy n’a rien à voir avec ses semblables : il est beaucoup plus grand qu’eux, comme le rapporte le Daily Star.

Ce félin est un géant !

Il a fait son arrivée chez Sareeta Brewin au mois de novembre 2021, et celle-ci ne s’attendait absolument pas à ce que Murphy grandisse de cette façon. À l’âge d’un an, il pèse déjà 11 kg et mesure 104 cm de long. La différence avec son autre chat est si importante que Sareeta compare ce dernier à « une souris » !

Emma Trimble / SWNS

De plus, Murphy n’a pas fini de grandir ! La croissance du Maine Coon s’étendrait jusqu’à la troisième année de sa vie. Sareeta n’est donc pas au bout de ses surprises…

Vivre avec Murphy coûte un peu cher, mais il le vaut bien

La femme de 46 ans a dû adapter son quotidien pour optimiser le séjour de son géant préféré. Elle a tout d’abord fait l’acquisition d’une « cage pour chiens » pour qu’il y ait tout l’espace nécessaire, ainsi que d’une grande litière.

Emma Trimble / SWNS

Elle achète tous les mois 70€ de croquettes pour ce félin à l’appétit vorace, et a également dû se procurer des câbles renforcés puisqu’il semblerait que Murphy adore en faire son repas… La famille de Sareeta a donc attendu le dernier moment pour installer ses décorations de Noël, inquiète du sort que Murphy leur réservait !

Le géant a gardé son âme de petit chat

Malgré cette taille impressionnante, Murphy adore jouer avec les chiens et l’autre chat de son foyer. Sareeta et sa fille Tammy apprécient sa compagnie. « C’est encore un chaton. Il a sa demi-heure de folie tous les jours. Il communique beaucoup avec nous et nous ramène souvent des jouets ! » a confié la maman au Northamptonshire Telegraph.

Emma Trimble / SWNS

Sareeta garde un œil sur l’évolution de son félin. Il est susceptible de se rapprocher de Stewie, un chat qui bat tous les records, issu du Nevada (aux États-Unis) et qui mesure 123 cm de long… Affaire à suivre !