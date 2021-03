Ce chaton aux grands yeux bleus, rejeté à la naissance, a été sauvé et adopté

Recueilli alors qu’il pesait moins de 100 grammes et rejeté par sa mère, un chaton a pu être sauvé malgré le début de vie extrêmement difficile qu’il avait. Il a pu compter sur une famille aimante et mobilisée en permanence pour l’aider à grandir.

Guinness était âgé de 3 semaines quand il a été pris en charge par l’association Kitty Kottage, basée à Dothan dans l’Etat de l’Alabama (Sud des Etats-Unis), mais il avait la taille d’un nouveau-né.

Le chaton ne pesait que 99 grammes et avait besoin d’un miracle, raconte Love Meow. Constatant sa grande faiblesse, sa mère avait choisi de le rejeter. Le petit félin paraissait condamné, mais Beth était bien décidée à l’aider à remonter la pente.

Beth est mère d’accueil bénévole pour Kitty Kottage. Elle a amené Guinness chez elle et, avec le concours de toute sa famille, elle s’est employée à l’accompagner vers le salut.

Ses yeux étaient en mauvais état et fermés. Si bien que Beth ne savait pas s’il allait pouvoir voir un jour. De plus, il avait du mal à se nourrir, même à la seringue et au biberon. Sa famille d’accueil a toutefois veillé à son alimentation toutes les heures.

Le chaton vulnérable et à la survie compromise est devenu un magnifique chat adulte

Elle a eu raison de se montrer persévérante. L’appétit de Guinness allait crescendo et ses paupières ont fini par s’ouvrir, dévoilant des yeux d’un bleu époustouflant.

De plus en plus curieux, joueur et affectueux, le chaton a gagné des forces et des grammes. Il est devenu une véritable machine à ronronner et très bavard.

Finalement, Beth a décidé de le garder définitivement. Elle l’a adopté. Cela fait un an maintenant que Guinness fait partie de sa famille. Il est aujourd’hui un très beau chat adulte, à l’énergie et à la joie de vivre communicatives.