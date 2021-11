Ce chat souriant en permanence à cause d'une malformation est unique au monde !

Vivre avec Pixel est un bonheur au quotidien. Ce chat affiche, en effet, un sourire permanent qui irradie tous ceux qu’il croise. Sa propriétaire s’estime privilégiée d’en témoigner tous les jours, tout comme les nombreux internautes qui suivent ses aventures sur les réseaux sociaux.

Avec son sourire constant et son caractère photogénique, Pixel est un chat unique en son genre. Ses canines saillantes et ses magnifiques grands yeux ne font qu’ajouter à son charme. D’ailleurs, il donne l’impression d’adorer prendre la pose pour sa maîtresse.

« Il souriait et faisait d'autres grimaces hilarantes chaque fois que j'essayais de le prendre en photo », raconte en effet Alyson Kalhagen à The Dodo.



Sa propriétaire avait commencé à remarquer son sourire permanent lorsqu’il avait un an. Puis elle s’était mise à poster ses photos sur les réseaux sociaux, ce qui lui a rapidement valu de devenir célèbre.



Une célébrité sur Instagram

Ses portraits et vidéos sont suivis par près de 54 000 abonnés sur le compte Instagram dont il partage la vedette avec Sophie, la chatte de la famille.



Personne n’est indifférent à son charme si spécial. « Les gens ont des réactions variées à l’égard de Pixel, mais le plus souvent, ils disent des choses comme : "Il est tellement moche qu'il est mignon !" ou "Il ressemble à une chauve-souris !", confie Alyson Kalhagen. Dans l'ensemble, les réactions sont positives, bien que certaines personnes voient ses expressions comme une chose troublante ou effrayante. »

Pixel, lui, est bien au-dessus de tout cela. Il mène une vie heureuse auprès de sa maîtresse et de sa congénère, qui lui offrent énormément d’amour au quotidien. Lui aussi les enchante en les gratifiant de ses plus belles risettes et par sa bonne humeur communicative.

