Ce chat sauvé de la rue retrouve la joie de vivre quand un second félin est adopté pour lui tenir compagnie (vidéo)

Mittens était un chat errant en mauvaise santé, comme le relate PetHelpful. Un jour, il a remarqué une maison où 3 chats semblaient mener la belle vie. Il pouvait les observer par la fenêtre, et est revenu tous les jours pour le faire. Il était faible et avait très faim. Les propriétaires de la maison ont donc commencé à lui donner à manger. Le félin se servait, mais était un peu effrayé et ne se laissait pas approcher.

© rescuecatmittens / TikTok

La santé de Mittens nécessitait l’intervention d’un vétérinaire. Le couple qui le nourrissait a donc installé une cage pour le piéger. Ils ont réussi à le capturer, puis à l’emmener chez le vétérinaire. Ils l’ont fait soigner et ont décidé de l’adopter.

« Mittens était si malade quand nous l’avons attrapé, qu’il serait mort si nous ne l’avions pas ramené à la maison », a expliqué sa nouvelle propriétaire.

Mittens était rejeté par ses congénères

Mittens s’est progressivement habitué à la vie en intérieur, ce qui était tout nouveau pour lui. Il s’est aussi rapproché des humains qui prenaient soin de lui. Toutefois, en tant que chat adulte, il était rejeté par les autres félins de la maison. Il se sentait donc de plus en plus seul, et n’avait plus ses anciens amis errants pour lui tenir compagnie.

© rescuecatmittens / TikTok

Face à cette tristesse évidente, ses propriétaires ont pris une grande décision : adopter un chaton. Les félins résidents avaient toujours été très gentils avec les chatons. S’ils n’acceptaient pas Mittens, c’était parce qu’il était adulte. Ils avaient besoin de nombreux mois avant de s’adapter à lui. Mais les propriétaires de cette famille féline espéraient que le chaton puisse s’entendre avec Mittens et les autres chats, et créer un pont entre eux.

Mittens a retrouvé la joie de vivre

Le couple s’est rendu dans un refuge pour choisir un chaton. Ils en ont sélectionné un qui se trouvait sur la liste des futures euthanasiés, et lui ont ainsi sauvé la vie.

Ils l’ont appelé Boots et lui ont laissé plusieurs semaines pour s’adapter à son nouvel environnement avant de rencontrer Mittens.

Mais quand la rencontre a enfin eu lieu, un miracle s’est produit. L’amour a été instantané entre les 2 chats, pour le plus grand bonheur de leurs propriétaires.

Désormais, Mittens a réellement tout pour être heureux. Et probablement qu’avec le temps, il finira par être accepté par le reste de la famille.