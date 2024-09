Ce chat roux alléché par un yaourt fait semblant de dormir pour tromper la vigilance de sa maîtresse et y goûter (vidéo)

En matière de discrétion, le chat dont il est question ici n’est pas vraiment un expert, mais on doit lui reconnaître le mérite d’avoir essayé, mais aussi celui d’avoir atteint son but.

La plupart des chats sont à la fois gourmands et déterminés. En d’autres termes, lorsqu’ils ont de la nourriture dans leur ligne de mire, ils mettent tout en œuvre pour mettre la patte dessus et se régaler.

Le matou dont il est question ne fait pas l’exception. Ce chat à la robe rousse a pour maîtresse Caitlyn Davis, alias « @caitlyn_davis34 » sur TikTok.

La jeune femme a aussi une chatte appelée Bella. Cette dernière ne paraît peut-être pas très amicale sur la photo ci-dessous, mais ce n’est qu’une impression.



@caitlyn_davis34 / TikTok

Par ailleurs, elle est propriétaire de chiens dont un Cane Corso qui répondait au nom de Bane. Malheureusement, ce dernier n’est plus de ce monde.



@caitlyn_davis34 / TikTok

Revenons-en à notre ami roux, il est le protagoniste d’une vidéo rapidement devenue virale sur TikTok, puisqu’elle culmine à 26,3 millions de vues depuis sa mise en ligne le 15 août 2024. Elle est relayée par Parade Pets.

La fin justifie les moyens

La séquence montre le chat alors qu’il est apparemment endormi sur la table, mais on se rend vite compte que ce n’est pas vraiment le cas. A quelques centimètres de lui trône un pot de yaourt ouvert qui lui fait de l’œil.

Tout en continuant de faire mine de dormir et en essayant de ne pas trop ouvrir les yeux afin de ne pas être démasqué, il tend la patte vers le couvercle et l’amène lentement vers lui dans une manœuvre à la discrétion toute relative. Grâce à sa patience et son abnégation, il parvient à ses fins et peut enfin déguster le fruit de son dur labeur.

Cette scène hilarante est aussi l’occasion pour nous de rappeler que si le yaourt fait partie des aliments que l’on peut donner à son chat et qu’il lui est même bénéfique ne serait-ce que pour sa teneur en probiotiques, il doit lui être servi nature et en petite quantité. Les yaourts aromatisés, en revanche, sont déconseillés.