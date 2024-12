Ce chat errant qui avait trouvé son foyer retrouve les siens avec émotions après 4 années de disparition

Shyla Lang se souvient que Quinara, son chat, avait mis du temps à se laisser approcher. Le félin était errant à l’époque et avait fini par élire domicile dans le foyer de la jeune femme, enceinte à l’époque. Quelque temps plus tard, le chat a pris la fuite, et est resté introuvable. Ce n’est que 4 ans plus tard qu’il est revenu, d’une manière tout à fait insolite.