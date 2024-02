Ce chat dont personne ne voulait à cause de sa fourrure touche une bienfaitrice qui change sa vie (vidéo)

La propriétaire de Babs l’a vue pour la première fois sur internet. Son ancien détenteur prévoyait de la donner à quiconque voudrait bien d'elle, mais personne ne s’était déplacé. Soucieuse de son bien-être et attristée par sa situation, la bonne Samaritaine est allée la chercher, puis lui a donné la vie qu’elle méritait depuis toujours.

Babs faisait partie de ceux dont personne ne voulait, car elle ne ressemblait pas à ses congénères. D’après sa nouvelle propriétaire, utilisatrice de TikTok connue sous le pseudonyme @velcrocatbabs, personne n’aimait son pelage sombre et sa fourrure rêche, alors elle était laissée pour compte. Pourtant, c’est une chatte très affectueuse qui ne demandait qu’à être aimée. Elle fait désormais le bonheur de ses proches.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles certains chats sont délaissés par les adoptants. Dans les refuges, par exemple, les animaux trop âgés ou handicapés peinent à trouver leur famille. C’est aussi le cas des chats noirs, comme Babs, victimes de nombreuses superstitions. Ils porteraient malheur dans certaines cultures, voire incarneraient le mal absolu.

@velcrocatbabs / TikTok

Babs était trop « laide et bizarre » pour les gens

Babs n’avait toutefois rien de diabolique. Elle n’avait pas une once de méchanceté ou d’agressivité en elle. Outre sa couleur, la texture de sa fourrure rappelait le Velcro, selon sa maîtresse, ce qui n’était pas au goût des adoptants : « Personne ne voulait d'elle parce qu'ils disaient qu'elle était laide et bizarre à cause de sa fourrure » témoignait la femme.

Comme son ancien maître ne parvenait pas à lui trouver une maison, il a publié sa photo sur une plateforme de vente en ligne. Newsweek précisait qu’il l’offrait gratuitement à celui qui voudrait bien d’elle. Cette annonce a choqué sa bienfaitrice, car n’importe qui, même quelqu’un de malveillant, aurait pu la récupérer. Elle est donc allée la chercher pour l’adopter.

Une seconde chance

Depuis, Babs s’est bien installée dans sa nouvelle maison. Elle est bien entourée, mais surtout aimée par ses proches. Son humaine l’accepte comme elle est et apprécie d’ailleurs son beau pelage qui la rend si unique : « Sa fourrure était si drôle quand nous l'avons sauvée ! Certaines personnes ne l’aimaient pas, mais moi, j'ai adoré ! » écrivait-elle.

La chatte a pris une belle revanche sur la vie et a prouvé, une fois de plus, que l’apparence d’un animal, son âge ou son handicap ne font pas sa personnalité.

A lire aussi : Une chatte disparaît sur la route des vacances et ne donne plus signe de vie pendant 18 mois

@velcrocatbabs / TikTok