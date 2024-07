Ce chat bichonné par sa jeune humaine jouant à l'esthéticienne décide de se prêter au jeu et d'en profiter pleinement (vidéo)

C’est bien connu, les enfants adorent les jeux de rôle. Apparemment, les chats en raffolent aussi. C’est, en tout cas, l’impression que l’on a en voyant Keanu à l’œuvre avec son amie humaine. Cette dernière a proposé de jouer à l’esthéticienne et l’idée a bien plu au matou.

Keanu est l’une des vedettes du compte TikTok « @rosaremma », où l’on suit le quotidien d’une famille comptant plusieurs animaux d’espèces différentes. La maisonnée comprend notamment 2 chats, dont Keanu donc, un chien, un poisson, un hamster et une tortue.

L’une des vidéos partagées récemment sur ce compte a rencontré un succès retentissant, totalisant 2,8 millions à ce jour depuis sa mise en ligne le 30 juin 2024. Elle est relayée par divers médias, dont Parade Pets.



Elle montre Keanu alors qu’il s’amuse avec Emma, la fille de ses propriétaires, cette dernière jouant à l’esthéticienne. Le chat tigré, lui, s’est vu proposer le rôle du client et il l’a accepté sans sourciller. Sans doute a-t-il compris qu’il était sur le point de passer un moment relaxant à être chouchouté par son humaine.

Munie de ses faux ustensiles et accessoires de beauté, la fillette a commencé par passer le sèche-cheveux, puis un premier brossage. L’étape suivante était celle de la pédicure ; l’application du vernis à ongles (faux lui aussi, bien entendu) a été particulièrement rapide, mais le geste semblait maîtrisé.



Toujours aussi calme et coopératif, Keanu a eu droit à un coup de lisseur pour remettre les poils de sa queue en ordre. Peigné et à nouveau brossé sur l’abdomen, il a ensuite reçu un ultime séchage et a profité d’un agréable massage avec un baume apaisant.

Au final, il a pu apprécier le résultat en se regardant dans le petit miroir qu'Emma lui a tendu. Une vraie pro…

Une belle complicité

Keanu s’est comporté en client parfait, se montrant courtois, patient et détendu. Ce n’était assurément pas le rôle le plus difficile qu’il ait eu à jouer, mais il y a mis du sien et il s’est fait plaisir.

Par-dessus tout, c’est la complicité unissant le chat et son amie Emma qui rend cette scène exceptionnelle de tendresse et de bonne humeur. On vous laisse la découvrir :

