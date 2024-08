Ce chat amical parvient à charmer les créatures des bois qui s’aventurent dans son jardin (vidéo)

Ce n’est pas une scène que l’on voit tous les jours à laquelle ont assisté les maîtres de Cirrus ! Alors qu’ils vérifiaient que leur chat ne s’était pas enfui du jardin, ils ont découvert qu’une biche s’était invitée sur leur terrasse et que leur minou tentait de faire ami-ami avec elle ! Une scène aussi fascinante que surprenante.

Cirrus et sa soeur Willow, une petite chatte Ragdoll, sont des aventuriers pleins de malice qui adorent escalader et explorer les espaces naturels du nord-ouest du Pacifique avec leur famille. Il s’avère que Cirrus a également un talent particulier pour se faire des amis improbables. Une vidéo partagée sur le compte Instagram de la famille et relayée par PetHelpful peut en témoigner !

Une fascination réciproque

Alors que les maîtres de Cirrus venaient s’assurer dans le jardin qu’il ne s’était pas enfui après avoir oublié de fermer la porte, ils sont tombés sur une scène surprenante. « Ce n'est pas ce que je m'attendais à trouver », peut-on d’ailleurs lire en légende.

Une biche s’était introduite dans leur propriété et se tenait calmement sur leur terrasse. Cirrus est alors sorti de derrière le salon de jardin avant de se mettre à rouler sur le dos, réclamant certainement quelques gratouilles sur le ventre ou invitant sa nouvelle amie à jouer. Le geste était, quoi qu’il en soit, très amical !

De son côté, le cervidé semblait fasciné par la petite boule de poils. Parfaitement détendu et certainement curieux, il avait compris que le minou ne lui voulait aucun mal.

Les risques de cette amitié improbable

Cirrus n’est pas le premier félin à vouloir se lier d’amitié avec une biche. Trop gros pour être des proies et trop doux pour être des prédateurs, les cerfs sont souvent un objet de fascination pour les chats.

Leurs interactions peuvent toutefois représenter des risques. En plus de transmettre certains parasites comme les tiques, un cerf effrayé peut malencontreusement donner des coups de sabots puissants ou se servir de ses bois.

Ainsi, il est toujours bon de surveiller son animal de compagnie lorsqu’il rencontre des animaux sauvages, aussi mignonne que soit leur interaction. Cirrus et sa nouvelle copine semblent, quant à eux, s'entendre parfaitement !