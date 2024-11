Ce bébé ayant grandi avec 4 chats surprend ses parents en adoptant un geste d'affection typiquement félin (vidéo)

A force de côtoyer quelqu’un, on a de grandes chances de finir par adopter quelques-unes de ses expressions ou de ses habitudes. Cela peut aussi être le cas lorsque l’on vit avec un ou plusieurs animaux de compagnie, s’agissant surtout des enfants dont le mimétisme est particulièrement marqué.

Une mère de famille se faisant appeler « @truong.myh » sur TikTok peut en témoigner. Propriétaire de 4 adorables chats, elle est aussi la maman d’un tout petit garçon qui marche encore à 4 pattes.

Les meilleurs amis de ce dernier sont les félins en question. Il est extrêmement attaché à eux et ce sentiment est clairement réciproque. Les quadrupèdes se montrent très doux et patients à son égard, comme on peut s’en rendre compte dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 23 octobre 2024 :

@truong.myh My baby only knows love ???? and anger when I take too long to cook breakfast ???? ? sun and moon - mage tears

Encore plus touchante est cette autre vidéo partagée le même jour et relayée par PetHelpful. On peut y voir le nourrisson s’approcher des chats pour leur adresser de tendres coups de tête, exactement comme eux le font.

Il s’agit, en effet, d’un geste d’affection bien connu chez nos compagnons à fourrure. C’est un peu leur façon de caresser les individus qu’ils apprécient et de leur témoigner leur attachement. D’après les spécialistes, ils agissent également de la sorte dans le but de mélanger leur odeur à celle de leurs vis-à-vis et ainsi de renforcer les liens qui les unissent.

L’enfant-chat

A force de voir les chats de la maison donner des coups de tête, l’enfant s’est mis à les imiter. Sa mère précise en légende de la vidéo qu’il ne le fait qu’avec les félins.



@truong.myh / TikTok

De nombreux internautes touchés par cette séquence ont réagi en commentaires. L’un d’eux, postant sous le pseudonyme crow brown a fait remarquer que la propriétaire avait « 5 chats » et non pas 4, puisqu’il inclut le bébé.

Quant à Alicia Laura, elle raconte que son « fils faisait la même chose ! Puis, à l’âge de 10 mois, il s’est mis à le faire aux enfants sur l’aire de jeux ».