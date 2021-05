Catita Nuna : une nouveauté dans l’alimentation premium pour chat avec des croquettes à base de protéines durables

Des croquettes et des friandises pour chat à la fois nutritives, savoureuses et écologiques. C’est ce que propose Hagen en lançant sa nouvelle marque Catit Nuna.

Catit Nuna de Hagen se pose en alternative à l’alimentation classique pour chat, où la viande, utilisée comme ingrédient principal, a un impact non négligeable sur l’environnement.

On estime, en effet, que la transformation traditionnelle de viande génère davantage de carbone que les voitures. Quand on sait qu’il existe près de 14 millions de chats en France et 500 millions dans le monde, on imagine les conséquences sur la planète.

Nuna remplace donc la protéine de viande dans l’alimentation du chat par une autre source protéique saine, riche et bien plus écologique. Il s’agit de larves d’insectes.

Des recettes généreuses en protéines durables…

Les croquettes et friandises Catit Nuna sont élaborées à base de larves entières de Hermetia illucens (mouche soldat noire), riches en protéines et une variété d’autres nutriments : vitamines, acides gras oméga-6, calcium, phosphore, zinc et minéraux. Ces larves sont séchées puis réduites en poudre pour être incorporées dans les recettes.

Ce qui permet d’obtenir un aliment à haut pourcentage protéique : 88% pour la recette au poulet et 92 % pour celle au hareng.

… et en superaliments

Les aliments secs Catit Nuna sont également riches en superaliments pour en faire des repas complets et équilibrés pour les chats, sans oublier d’être délicieux :

Taurine : un acide aminé indispensable pour le chat, essentiel notamment pour sa vision et sa fonction cardiaque

Acides gras essentiels oméga-3 et 6 : huile de tournesol, algues séchées

Vitamines : dans les levures

Fibres : pour une digestion et une satiété optimales, apportées par les lentilles, pois, millet (graine sans gluten et à faible indice glycémiques), graines de lin

Une alimentation bonne pour le chat, son maître et la planète

Le chat bénéficie ainsi d’une alimentation favorisant sa santé et son bien-être, en même temps qu’elle lui procure du plaisir.

En optant pour Catit Nuna, le propriétaire du félin fait un geste pour l’environnement en réduisant l’empreinte écologique de son animal de compagnie.

Les croquettes Nuna sont proposées aux formats 2,27 et 5 kg, pour 2 recettes : protéines d’insectes et poulet ou protéines d’insectes et hareng.

Les friandises sont au format 60 grammes : protéines d’insectes et poulet, hareng ou medley.