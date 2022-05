Caremitou®, ce fleuron de la Pet Tech aux petits soins avec votre chat vise l'international

Au fil des années, les innovations technologiques ont envahi notre quotidien. Il faut dire que la Pet Tech a pour ambition d'améliorer le bien-être et la santé des animaux de compagnie. La litière intelligente et connectée Caremitou® est le fruit de cette révolution. Coup de projecteur sur ce fleuron de la technologie, qui a vu le jour grâce à la startup montpelliéraine Novandsat.

Le bac à litière fait partie des accessoires incontournables du chat. Ce dernier doit se mouvoir facilement à l'intérieur et se sentir à l'aise. Mais choisir un outil de qualité s'avère parfois compliqué.

En outre, il est difficile de surveiller l'état de santé de son partenaire félin avec une maison de toilette ordinaire. « 50 % des chats souffrent de pathologies non diagnostiquées précocement faute de signes avant-coureurs ; s’en suivent bien souvent des traitements longs et onéreux », comme l'a rappelé Caremitou® dans un communiqué.

Pour pallier ce problème, Philippe Daurenjou et son équipe ont fabriqué un bac à litière intelligent et connecté. Grâce à ce gadget high-tech qui a vu le jour dans le sud de la France, près de Montpellier, les propriétaires peuvent contrôler l'état de santé de leur boule de poils de façon discrète et non anxiogène pour l'animal.

© Caremitou®

Prendre de soin de son chat tous les jours grâce à la haute technologie

La litière Caremitou® se révèle un outil précieux pour tout possesseur de félins domestiques. Ses atouts principaux ? Les voici :

surveiller les changements de comportement du chat ;

contrôler quotidiennement son poids ;

récolter, sélectionner et analyser les urines de manière ponctuelle pour un suivi médical personnalisé.

Diagnostiquer précocement les signes avant-coureurs de pathologies graves n'a jamais été aussi simple ! En somme, cet accessoire innovant offre l'opportunité aux propriétaires de chats de bénéficier des services d'une clinique, mais à domicile. Plus les soucis de santé sont repérés tôt, plus les chances de rémission sont élevées. Grâce à la litière Caremitou®, Félix et Tigrou peuvent être soignés plus facilement.

© Caremitou®

Investir dans la Pet Tech pour le bien-être et la santé de son animal

La filière Pet Tech, véritable marché d'avenir, est en pleine expansion. À terme, les outils de haute technologie permettent aux possesseurs de réduire les coûts des frais vétérinaires et d'améliorer la qualité de vie de leurs animaux de compagnie, qu'ils considèrent souvent comme des membres à part entière de la famille.

A lire aussi : Il crée un ascenseur personnalisé pour son chat, son idée originale séduit des milliers d'internautes (vidéo)

À la suite d'un franc succès en France, le fondateur de l'entreprise, Philippe Daurenjou, et son équipe ambitionnent de toucher les professionnels et les particuliers à l'échelle internationale. Cette volonté s'exprime notamment à travers leur participation au prestigieux CES Vegas 2022, le plus grand salon mondial des nouvelles technologies qui, comme son nom l'indique, se déroule chaque année à Las Vegas (États-Unis).

Afin de créer une plateforme d'échange de données et de lancer Caremitou® hors des frontières de l'Hexagone, plus de 2 millions d'euros sont attendus en juin 2022.

Investir dans la Pet Tech, c'est veiller au bien-être et à la santé d'un membre phare du foyer : l'animal de compagnie.

La litière Caremitou® est disponible à partir de 169 €, sur le site www.caremitou.com.