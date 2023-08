Caché sous le moteur d'une voiture, un chat s'échappe à plus de 60 kilomètres de chez lui

Mais où est Charlie ? Nous ne parlons pas du célèbre personnage de BD, mais bien d’un chat, disparu ce 20 août dans un quartier d’Angleterre… Ses proches ont remué ciel et terre pour le retrouver, avant d’apprendre qu’en réalité, l’animal se trouvait bien plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé.

Charlie, un chat âgé de 5 ans, a disparu de son domicile de Grangetown (Angleterre) ce dimanche 20 août. Sa propriétaire, Laura Carroll, ainsi que ses enfants, se sont immédiatement lancés à sa recherche et ont arpenté les rues de leur quartier pendant plusieurs heures… en vain.

Une attente angoissante

Désespérés, ils ont publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Ils ont posté une photo de Charlie et ont invité toute personne disposant d’informations utiles à les contacter le plus rapidement possible.

BBC

« Mes enfants avaient très peur pour lui. Mon plus jeune n’arrêtait pas de me demander : "où est Charlie ?", raconte Laura Carroll à la BBC. Je pensais qu’il reviendrait, mais comme il s’agissait d’un chat qui ne sortait jamais, j’étais inquiète. »

Retrouvé 65 km plus loin

Les Carroll ne le savaient pas, mais Charlie se trouvait en réalité à plus de 60 km de chez lui ! Il s’était caché sous le moteur d’une voiture, qui s’était rendue jusqu’à Warkworth, sans que le conducteur ne s’en aperçoive. Heureusement, une fois arrivé à destination, l’homme a agi en conséquence.

BBC

Il a contacté un refuge proche de chez lui, le JJ’s Cat and Kitten Rescue. Là-bas, les bénévoles ont lancé un appel sur les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver le propriétaire de Charlie. Prévenue par des amis, Laura Carroll a appris que son chat avait été retrouvé. Un immense soulagement !

Retour au bercail

« Nous sommes encore sous le choc de savoir qu’il a été jusqu’à Warkworth, a-t-elle confié. Il a eu beaucoup de chance de s’en sortir indemne ». Laura et ses enfants se sont empressés de se rendre au refuge, et de ramener leur adorable matou à la maison. Suite à cette mésaventure, sa maîtresse prévoit de faire identifier son animal de compagnie le plus rapidement possible.

BBC

Joanne Stewart, membre du JJ’s Cat and Kitten Rescue, est ravie d’avoir permis à cette famille d’être réunie et salue le pouvoir des réseaux sociaux. « Même les chats d’intérieur peuvent s’échapper et faire des bêtises, c’est pourquoi ils doivent également être équipés d’une puce électronique ! » a-t-elle déclaré.