C'est Noël avant l'heure pour cette chatte émerveillée par les flocons de neige qu'elle tente d'attraper (vidéo)

Les humains ne sont pas les seuls à être émerveillés par la neige. Nos animaux de compagnie en raffolent, eux aussi, même s’ils ne sont pas tous forcément emballés par l’idée de traîner sous les flocons. Bonya, elle, adore le faire et la propriétaire de cette chatte ukrainienne ne manque jamais l’occasion de la filmer lorsqu’elle s’amuse dans son jardin paré de son ravissant manteau blanc hivernal.

Bonya, une ravissante chatte à la robe rousse, habite Izmaïl, ville située dans le sud de l’Ukraine et à proximité de la frontière roumaine. Elle est la star du compte TikTok « @.mirameow », où l’on peut découvrir de magnifiques vidéos d’elle notamment lorsqu’elle s’amuse avec la neige.

La féline redécouvre chaque année les joies de l’hiver avec un plaisir et une joie communicatifs. Dès que les premiers flocons de neige tombent du ciel, sa propriétaire s’empresse de la faire sortir dans le jardin pour qu’elle puisse en profiter pleinement.

Totalement émerveillée et captivée, la chatte ne se contente toutefois pas d’être spectatrice. Elle veut aussi participer à ce spectacle offert par Dame Nature et se met à sauter pour tenter de rattraper les flocons.

C’est ce qu’on la voit faire dans une vidéo devenue virale en peu de temps sur TikTok. Mise en ligne le 14 novembre 2024 et relayée par Parade Pets, cette séquence a généré 2,4 millions de vues sur le réseau social. La voici :

« Une fée » sous les flocons

Ses yeux écarquillés au milieu de tous ces flocons et son bond gracieux offrent une scène quasi féérique. Les internautes ont d’ailleurs été nombreux à se laisser séduire par l’attitude de Bonya. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs réagi en commentaires.



@.mirameow / TikTok

« Il n’y a rien de mieux qu’une boule de poils dans la neige », a ainsi écrit PrettyLitter. Lydia_luv a, quant à elle, comparé Bonya à « une fée ». Shane Curtis estime, de son côté, que « les gros chatons roux dans la neige sont un cadeau de Dieu ».

L’hiver ne fait que commencer et Bonya aura donc tout le temps de s’amuser dans la neige, pour son plus grand bonheur et le nôtre.