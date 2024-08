Barry le chaton surmonte l'errance et la vulnérabilité pour devenir un jeune félin courageux et plein d'énergie

Découvert errant, un chaton tuxedo de quelques jours a été pris en charge par un refuge. Il a été nourri au biberon, s’est accroché à la vie et à l’espoir avec une détermination admirable.

A 3 semaines et demie, il a été confié à une mère d’accueil bénévole du nom de Kris Kaiser. Très vite, le petit Barry s’est mis en quête d’affection et de partenaires de jeu, se montrant de plus en plus énergique et entreprenant. « Il courait si vite que ses pattes ne pouvaient pas suivre le rythme », raconte sa bienfaitrice à Love Meow.



Kris Kaiser / Instagram

Barry a ensuite rencontré le chat de la maison, nommé Uncle Calvin et possédant un pelage tuxedo lui aussi. Il est devenu son mentor et le chaton a appris les bases de la vie féline à ses côtés, tout en le défiant par moments. Le jeune minet tenait à faire savoir à tout le monde qu’il n’avait peur de rien.



Kris Kaiser / Instagram

Kris Kaiser a commencé à l’emmener sur son lieu de travail, où il a fait la connaissance d’un chiot appelé Jelly Bean. L’indispensable processus de socialisation de Barry était bien lancé, mais il lui fallait rencontrer davantage de congénères. « Les chatons apprennent tellement les uns des autres. Je voulais être sûre que Barry ait la chance de le faire aussi », explique Kris Kaiser à ce propos.



Kris Kaiser / Instagram

« Il a maintenant 4 camarades de jeu adorables »

C’est dans ce but que Barry a été confié à une autre famille d’accueil, membre de l’association The Bond Between et chez laquelle vit une portée de chatons un peu plus âgés que lui. « Dès l’instant où Barry les a rencontrés, il était clair qu’il était très heureux », relate la bénévole.

Il s’est vite intégré au petit groupe. Ses semblables semblaient surpris par l’énergie et la confiance qu’il affichait.



Kris Kaiser / Instagram

« Il a maintenant 4 camarades de jeu adorables jusqu'à ce qu'il soit adopté, ce qui devrait prendre encore 3 ou 4 semaines », précise Kris Kaiser. Barry peut donc désormais aspirer à un avenir radieux, alors que sa vie avait commencé par l’errance et la solitude.

Kris Kaiser / Instagram