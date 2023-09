Avec sa voix unique qui charme le personnel du refuge, ce chat bavard cherche sa famille pour toujours

Quand on a la bonne idée de se diriger vers la cage de refuge où se trouve Tugboat, on est agréablement surpris par l’accueil joyeux auquel on a droit de la part de ce chat. Son miaulement assez singulier et son extrême douceur en ont rapidement fait l’une des coqueluches du personnel de cette structure d’accueil.

Tugboat porte bien son nom, qui signifie remorqueur en anglais. On retrouve chez le chat la force tranquille qui caractérise ce type de bateau.

Le félin à la robe tigrée est était arrivé au Regional Animal Services of King County (RASKC), refuge situé à Kent dans l’Etat de Washington (Etats-Unis), le 22 août 2023.

Il avait été découvert errant et souffrait de multiples blessures. Heureusement, on l’avait recueilli à temps pour empêcher les lésions de s’infecter et s’aggraver.

Peu après son admission, Tugboat s’est fait remarquer auprès des bénévoles par son tempérament amical, sa grande douceur, mais aussi et surtout sa voix unique. Il en a usé dès son arrivée pour communiquer avec ses bienfaiteurs.



Regional Animal Services of King County / Facebook

« Notre équipe vétérinaire l'a soigné, lui a donné des antibiotiques et il est prêt à être adopté », explique Tim Anderson, responsable au refuge, à The Dodo. Tout en se remettant de ses blessures, l’animal reçoit énormément d’affection et d’amour de la part de ses soignants. Il leur en offre sans compter, lui aussi, ayant vite compris qu’ils étaient là pour l’aider.

« C'est un chat confiant, curieux et parfois un peu grincheux », poursuit Tim Anderson. Il ajoute que Tugboat apprécie les caresses sur le côté du visage, mais n’aime pas qu’on lui touche la queue.

Cette manière qu’il a de dire bonjour ne laisse personne indifférent

Tim Anderson et le reste de l’équipe ne se lassent pas des miaulements qu’il émet lorsqu’on s’approche de sa cage. Tugboat donne, en effet, l’impression de dire « hello ». On l’entend d’ailleurs clairement dans cette vidéo partagée sur la page Facebook du refuge :

Les nouveaux amis de cet adorable chat précisent qu’il aime la compagnie des humains, mais s’intéresse nettement moins à ses congénères.

Ils espèrent que le fait d’avoir parlé de lui sur les réseaux sociaux l’aidera à trouver une famille aimante rapidement.