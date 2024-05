Aucune porte n’échappe à Zelda, qui a trouvé un moyen brillant de toutes les ouvrir (vidéo)

Les félins sont des équilibristes, des athlètes, mais aussi des voltigeurs. Si ces différentes casquettes leur permettent d’attraper des proies ou de surveiller leur environnement, entre autres, elles peuvent aussi les aider à atteindre des objectifs plus spécifiques, comme ouvrir une porte. Zelda, un félin au pelage noir, utilise ses pattes et son cerveau pour atteindre la poignée.

Il a fait sensation sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Le félin à la fois habile et intelligent a prouvé aux internautes qu’aucune porte ne pouvait lui résister et que s’il ne souhaitait pas rester dans une pièce, il pouvait en sortir à sa guise.

@pubity / TikTok

Une technique bien rodée

Selon Hills Pet, les chats ont la capacité de sauter jusqu’à 6 fois leur hauteur. Ces champions du saut à la perche sont également doués au saut en longueur. Grâce à la taille de leurs pattes arrière et à la masse musculaire de celles-ci, ils réalisent d’impressionnantes prouesses. Dans une vidéo partagée sur le compte TikTok @pubity, on découvre un félin noir debout sur une commode. Il s’agit de Zelda.

Dès les premières secondes, l’intention du félin est très claire : il veut atteindre la poignée de la porte située en face de lui. Le meuble sur lequel il se trouve est éloigné de celle-ci, mais cela ne le freine pas. Au contraire, on comprend qu’il est en train de préparer son coup et de calculer la distance pour sauter. Effectivement, quelques instants plus tard, le félin se jette sur la poignée avec une précision époustouflante et l’enclenche, parvenant ainsi à ouvrir la porte. L’autre félin de la maison, opportuniste, se glisse à travers l’ouverture.

Les utilisateurs de la plateforme ont salué sa performance. Certains ont partagé des histoires personnelles qui prouvent que nos amis les chats sont définitivement des gymnastes, mais qu’ils sont aussi très têtus : « J'avais un très gros chat qui pouvait lever et abaisser les poignées de porte de n'importe quelle pièce » racontait une femme, « Mon chat peut sonner à la porte. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je l'attrape », commentait une autre personne.

Le propriétaire de Zelda doit se faire une raison. À part utiliser une clé, il n’y a rien qu’il puisse faire contre son félin déterminé !