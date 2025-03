Arrivé sans vie au refuge, ce minuscule chaton a trouvé le courage de se battre pour revenir à la vie grâce à l'aide de plusieurs jeunes (vidéo)

Un soir d’été, Meagan, présidente du refuge PuppyKittyNYCity, a vu débarquer à sa porte 2 jeunes adolescents paniqués. Dans leurs bras, un minuscule chaton noir qui paraissait mort… Cependant, la jeune femme a rapidement pris les choses en main et s’est rendue compte que la boule de poils respirait encore très faiblement. Sans attendre, elle l’a emmenée dans une clinique vétérinaire afin de lui prodiguer les premiers soins. Renommé Inky, le chaton souffrait de déshydratation et de malnutrition sévère. La première nuit, il a bénéficié de soins intensifs et d’une surveillance accrue et, dès le lendemain, les bénévoles ont été accueillis par “une mini panthère pleine d’énergie”.

Du poil de la bête

Au cours de cette nuit salvatrice, Inky avait en effet retrouvé un peu de force. Nourri par la suite au biberon, le chaton a repris du poids et de l’entrain. Les premiers temps, les vétérinaires lui ont suspecté une hypoplasie cérébelleuse en raison de sa démarche instable et de ses légers tremblements. Fort heureusement, ces symptômes se sont petit à petit estompés et Inky a désormais retrouvé une vie normale. Aujourd’hui, le matou a bien grandi et est en pleine santé ! Il apprécie particulièrement les caresses sur le ventre, est très joueur et n’a cessé de travailler son équilibre et sa coordination avec l’aide encourageante des bénévoles. “C’est un petit gars fort et très combatif”, a déclaré Meagan auprès de Love Meow.

© @PuppyKittyNYCity / Instagram

Contre toute attente, Inky a donc totalement recouvré ses capacités et son enthousiasme de chaton. Pendant plusieurs semaines, il a donné de la voix dans tout le refuge et n’a cessé de réclamer des câlins à tous les êtres humains qui ont croisé sa route. Chaque repas est également l’occasion de se faire entendre depuis la rue… Aujourd’hui, on ne sait pas si Inky a finalement été adopté, mais il ne fait aucun doute que ça a rapidement été le cas tant sa bouille est adorable et son histoire impressionnante et inspirante.

