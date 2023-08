Après les incendies, 92 chats quittent l’archipel d’Hawaï et s’envolent vers une nouvelle vie (vidéo)

Lorsque les incendies ont ravagé l’île de Maui, à Hawaï, des milliers d’animaux ont été blessés ou séparés de leurs familles. Ce sont plus de 3000 chiens et chats qui ont été sauvés par les membres de la Maui Humane Society (MHS). Aujourd’hui, les bénévoles les soignent et tentent, tant bien que mal, de les aider à retrouver leurs proches suite à la catastrophe.

Ce travail les mobilise 24 heures pour 24, et les locaux de l’association n’ont jamais été aussi chargés. Les membres de la MHS ont besoin de temps, de détermination, et de ressources pour venir en aide aux animaux comme ils le souhaitent. Heureusement, certaines opérations exceptionnelles leur permettent de gérer l’événement avec plus de facilité.

Un formidable élan de générosité

Le 18 août dernier, le Greater Good Charities et l’Oregon Humane Society se sont associés pour sauver 92 chats de l’archipel du Pacifique. Ils les ont fait monter à bord d’un avion de la compagnie Southwest Airlines, dans l’objectif de les amener aux États-Unis et de leur offrir un nouveau départ.

À leur arrivée dans l’Oregon, les chats de refuge de Maui ont reçu des soins élémentaires, mais aussi beaucoup d’amour, précise Cole & Marmelade. Ils se préparent à démarrer une nouvelle vie, loin du chaos qui marque leur ancien territoire.

La promesse d’un avenir meilleur

Pour les membres de l’Oregon Humane Society, cette opération est une franche réussite. « Nous sommes fiers de prêter main-forte à nos partenaires lors de catastrophes de grande ampleur », ont-ils déclaré sur Instagram.

Dans peu de temps, tous les chats rescapés seront proposés à l’adoption dans la ville de Portland. En outre, de nombreux chiens ont été sauvés dans le cadre de cette opération. Ils ont rejoint des refuges de Californie.

« Nous sommes de tout cœur avec les animaux et les habitants de Maui qui ont été touchés par ces incendies dévastateurs. L’Oregon Humane Society est honorée de pouvoir transférer ces chats de refuge, libérant ainsi de l'espace dans les chenils pour les animaux déplacés ou perdus sur l'île », ont conclu les bénévoles.