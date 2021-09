Après l'incendie d'un refuge, un pompier veut offrir un foyer aimant à l'un des chats rescapés

© Brett Maneri

15 septembre : date fatidique où tout espoir a semblé perdu pour les animaux piégés à l'intérieur du refuge Pet Alliance of Greater Orlando. Et pourtant... Grâce au travail remarquable des pompiers, de nombreux résidents ont été sauvés. L'un d'entre eux, un chat, a même été adopté par son héros.

Lorsque le feu a éclaté au sein des locaux de la Pet Alliance of Greater Orlando (États-Unis), la vie de nombreux animaux ne tenait qu'à un fil. « Tous les chats étaient pétrifiés, c'était comme s'ils voyaient un fantôme », a déclaré Brett Maneri, l'un des pompiers du comté d'Orange. « C'était déchirant. »

© Christy Turner / Twitter

L'équipe de secours a notamment trouvé une chatte en gestation dans une cage placée dans une pièce où le toit s'était effondré. Au total, 17 félins ont malheureusement succombé aux flammes et à la fumée toxique. Toutefois, 45 chats ont été récupérés et mis en sécurité, ainsi que 26 chiens.

© Christy Turner / Twitter

Une chatte a attiré l'attention du pompier

En voyant tous les chats sans défense et terrifiés, Brett Maneri a immédiatement su qu'il voulait en adopter un. Le pompier a grandi entouré d'animaux, grâce à sa maman qui a travaillé au sein du Florida Boxer Rescue.

© Pet Alliance of Greater Orlando

Après l'incendie du 15 septembre, son choix s'est porté sur Mia. La chatte au pelage tigré était située au pire endroit possible, rapporte Daily Paws. Étonnamment, elle s'en est remarquablement sortie avec quelques contusions au niveau de l'arrière-train.

« Mia était tellement effrayée et timide au fond de la cage... Je voulais lui donner une maison », a confié le secouriste. « Et je ne vais pas mentir, elle était adorable. »

© Pet Alliance of Greater Orlando

Un nouveau départ pour Mia

Une fois sa mission accomplie, Brett Maneri a signé les papiers d'adoption et a ramené Mia chez lui. La belle aux prunelles vertes était très agitée ce jour-là. Un comportement qui ne surprend pas, étant donné l'épreuve terrible qu'elle avait endurée... Mais une bonne nuit de repos dans sa nouvelle demeure a permis de l'apaiser.

© Brett Maneri

La chatte, âgée de 5 ans, se montre désormais très câline et affectueuse envers son père adoptif et sa petite amie. Elle est heureuse de prendre un nouveau départ au sein d'un foyer aimant, et de s'épanouir auprès de celui qui lui a sauvé la vie.