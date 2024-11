Après être tombée amoureuse d’un chat errant lors de ses vacances, une jeune fille revient des mois plus tard pour en faire un membre de sa famille (vidéo)

En mars 2023, Mattea et sa famille étaient en vacances à Aruba lorsqu’après une journée à la plage ils ont trouvé un chat endormi sur une voiture devant leur maison de location. Amical, le minou s’est volontiers laissé caresser et câliner, sans pour autant vouloir rentrer dans la location de vacances.

Même si le chat était « un peu nerveux et peu sûr de lui », Mattea a immédiatement ressenti une connexion avec lui. La jeune fille a alors supplié ses parents de le ramener à la maison. Comme la famille avait déjà un chat et un chien chez elle, au Canada, les parents de Mattea ont refusé. Ce n’était heureusement qu’un premier rendez-vous manqué…

@mattea.mp4 / TikTok

Le plus adorable des cadeaux d’anniversaire

Quelques mois plus tard, la famille est revenue en vacances dans la même location à Aruba. À la grande surprise de tous, le même chat les attendait et il se souvenait parfaitement de leur gentillesse et de leur affection. Cette fois, Mattea était déterminée à ramener la boule de poils à la maison.

@mattea.mp4 / TikTok

« Ce qui a vraiment fait la différence dans mon choix de la ramener à la maison, c'est que j'ai réussi à convaincre mes parents », a-t-elle expliqué à Newsweek. « En mars 2023, j'avais 16 ans. Mais quand nous sommes retournés chez eux en août 2023, j'allais avoir 17 ans. Mes parents me demandaient alors ce que je voulais pour mon anniversaire, et je leur ai dit de ramener le chat à la maison. Rien de plus. »

@mattea.mp4 / TikTok

Une rapide adaptation

Les parents de Mattea ont alors réalisé le souhait de leur fille et ont trouvé un moyen de ramener le minou au Canada. Ils lui ont acheté un billet d'avion et une cage de transport et, en un rien de temps, le nouveau membre de la famille était arrivé sain et sauf dans son foyer pour la vie. « Nous avons simplement dû l'appeler Aruba puisque c'est là que nous l'avons eu », a déclaré Mattea.

Malgré les réticences de Kylo, l'autre chat de la famille qui avait du mal à s’habituer à son nouveau colocataire, il n'a pas fallu longtemps à Aruba pour se sentir à l'aise dans sa nouvelle maison et profiter des joies de la vie domestique. La première nuit dans son foyer canadien, il a ainsi dormi sur le visage de sa jeune maîtresse et les jours suivants, il la suivait partout dans la maison. Aucun doute, ces deux-là étaient faits pour se trouver !