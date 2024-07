Après avoir surmonté sa peur des félins sur le tournage de son dernier film, l'actrice Lupita Nyong'o décide d’adopter son propre chat dans un refuge

Pour certaines personnes, la peur des félins (ou ailurophobie) est un obstacle réel surtout quand elles doivent travailler avec eux. C’est le problème auquel a été récemment confrontée l'actrice primée Lupita Nyong'o. Comme le rapporte Cole & Marmalade, cette dernière a heureusement réussi à surmonter ses idées préconçues sur les chats après avoir passé du temps avec eux.

Une thérapie efficace

Lorsqu’elle a appris avant le tournage de « Sans un bruit : Jour 1 » qu’elle allait travailler avec des chats, Lupita Nyong’o a supplié le réalisateur de changer l'animal en tatou, tant elle avait peur de ces animaux. Dans le film, l’actrice interprète en effet Samira (ou Sam), une touriste à New York accompagnée de son chat Frodon, joué par les acteurs félins Schnitzel et Nico.

© Lupita Nyong'o / Facebook

Comme Lupita Nyong’o voulait jouer ce rôle, elle a dû surmonter sa peur grâce à une thérapie d’immersion féline à domicile. « J'ai commencé avec 2 chats, et le premier jour, ils les ont laissé se promener autour de moi, et j'ai demandé à la femme qui les avait amenés pourquoi ils faisaient certaines choses. Le lendemain, j'en ai touché un avec un doigt, et petit à petit, je me suis sentie suffisamment à l'aise pour tenir un chat pendant ce film », a expliqué Lupita Nyong'o.

© Celebrity Pets / Facebook

De la peur à l’adoption

La thérapie féline a tellement bien fonctionné qu’en octobre dernier Lupita Nyong’o a annoncé qu’elle avait adopté dans un refuge un adorable chat roux nommé Yoyo. Depuis, le minou apparaît régulièrement sur les réseaux sociaux aux côtés de sa maîtresse.

© Lupita Nyong'o / Facebook

« J’ai toujours eu peur des chats, mais lorsque ma vie a changé du tout au tout récemment, une petite voix m’a murmuré qu’il était temps d’accepter le changement et de nouvelles possibilités. […] J’ai rencontré Yoyo au Best Friends Animal Society, et 3 jours après, je savais que je ne pouvais pas l’abandonner », a-t-elle partagé sur Facebook.

© Lupita Nyong'o / Facebook

« Je n’ai jamais compris les gens dont les téléphones étaient remplis de photos et de vidéos de leurs animaux de compagnie. Et maintenant, je fais partie de ces gens ! On pourrait croire que j’ai sauvé Yoyo, mais en réalité, c’est Yoyo qui me sauve », a-t-elle également confié avec tendresse. Une vraie maman chat !