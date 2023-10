Alors que les flammes envahissent la ville, une chatte parvient à trouver un abri pour ses chatons

À Hawaii, la cité balnéaire de Lahaina a été réduite en cendres suite aux incendies. Aujourd’hui encore, des habitants n’ont toujours pas retrouvé leur maison… Pourtant, c’est dans cette ville détruite qu’un merveilleux sauvetage animalier s’est déroulé ces derniers jours.

À Lahaina, les bénévoles de la Maui Humane Society (MHS) œuvrent chaque jour pour sauver la vie des animaux en détresse. Ils ont installé de dizaines de pièges sans cruauté aux 4 coins de la ville, afin d’empêcher les chats de migrer hors de la zone et de les aider à s’en sortir.

Une découverte étonnante

Récemment, ils ont attrapé une chatte qu’ils prévoyaient de soigner et de réunir avec ses proches. Cependant, lors de son examen vétérinaire, quelque chose a attiré leur attention.

Maui Humane Society / Facebook

« Notre équipe a remarqué qu’elle allaitait, expliquent les membres de la MHS à Cole & Marmelade. Cela signifiait que sa portée de chatons était encore quelque part à Lahaina, et qu’ils avaient besoin de son lait. »

Un sauvetage périlleux

Les bénévoles ne comptent pas leurs heures, et ont décidé de partir à la recherche des chatons le soir même. « Ils sont allés dans la zone où la chatte avait été trouvée, ont émis des sons d’appel de maman chat, et ont entendu de minuscules miaulements ! Les chatons n’étaient pas loin », se souviennent les membres de l’association.

Maui Humane Society / Facebook

Les 3 petits félins s’étaient réfugiés « sous un mur de parpaings effondrés », et les sauver n’a pas été une mince affaire. Les sauveteurs ont alors enlevé les briques les unes après les autres, en faisant preuve de prudence, puis ils ont réussi à extraire les chatons.

Une famille enfin réunie

Ces derniers étaient âgés d’environ 3 à 4 semaines, et n’auraient jamais pu vivre sans la chaleur et la protection de leur maman. Celle-ci avait mis bas lors des incendies, et avait trouvé l’endroit le plus sûr possible pour assurer la survie de sa progéniture. Un exploit !

A lire aussi : Une chatonne affronte sa maladie avec courage pour s'offrir la vie de ses rêves (vidéo)

Maui Humane Society / Facebook

Aujourd’hui, toute la tribu est enfin réunie et en sécurité. « Les 4 membres de la famille sont maintenant au refuge. Ils ont un abri, de la nourriture, et de l’eau », se réjouissent les bénévoles.