Alix a retrouvé Rajah, son chat Savannah ! Soulagée, la star de télé-réalité partage son bonheur sur les réseaux (vidéo)

Très bonne nouvelle pour Alix et ses fans ; Rajah, son chat Savannah disparu en milieu de semaine dernière, a été retrouvé sain et sauf. Soulagée et heureuse, l’influenceuse l’a annoncé sur son compte Instagram. L’animal fugueur se trouvait sur un golf de Marbella.

La semaine dernière, Alix était dans tous ses états en annonçant la perte de son chat Rajah. En larmes et désespérée, elle cherchait inlassablement son ami félin disparu mercredi soir (24 février) à Marbella. La vedette de téléréalité s’était, en effet, installée dans le Sud de l’Espagne depuis un certain temps, mais se trouvait à Paris au moment de l’incident.

Dès le lendemain matin, elle était retournée dans la station balnéaire de la province de Malaga pour se joindre aux recherches entamées par ses amis.

Leurs efforts ont fini par porter leurs fruits, puisque, comme le rapportait le site Next Plz hier, le chat a été retrouvé sur un parcours de golf situé non loin de son domicile. Alix a partagé cette réjouissante nouvelle par le biais de stories sur son compte Instagram, suivi par 2,1 millions d’abonnés.

Repéré par un joueur de golf

Rajah était affamé et quelque peu désorienté après son escapade, mais il se porte bien. Sa maîtresse l’a fait examiner par un vétérinaire, avant de le ramener à la maison où il a pu se remettre de sa mésaventure et se détendre.

Le chat avait été repéré par un golfeur prénommé Jeremy. Il l’avait pris en photo et contacté l’entourage d’Alix pour l’en informer.

Une forte mobilisation s’était mise en place pour retrouver le Savannah. La jeune femme a remercié les personnes et les organisations qui ont pris part aux recherches ou relayé son appel, dont la SPA. Elle également expliqué qu’un certain Yann, pilote de drone, s’était déplacé spécialement de Paris avec son appareil pour lui venir en aide.

« Je pense que c’était le chat le plus recherché d’Europe pendant quelques jours. J’espère qu’il en est conscient et qu’il ne partira plus. En tout cas, pas sans collier GPS », a-t-elle ajouté.