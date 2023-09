Affamé, un chat errant s'invite aux pique-niques d'inconnus dans l'espoir de quitter la rue (vidéo)

Difficile de se nourrir convenablement lorsqu’on est un chat errant. Walbert, lui, a décidé de se joindre aux pique-niques d’inconnus pour assouvir sa faim… Jusqu’au jour où un homme a compris que le félin avait besoin de bien plus que cela.

Il y a quelques mois, un chat errant est apparu dans un parc du Queens, à New York (États-Unis). Le matou était d’une grande sympathie. Il adorait la compagnie des passants, et avait pris pour habitude de leur réclamer à manger.

Un chat sociable, mais affamé

Lorsqu’il a découvert que les gens se rassemblaient autour d’une aire de jeux pour pique-niquer, le félin n’a pas hésité à s’approcher d’eux en les suppliant de lui donner des friandises.

Little Wanderers NYC

« Ce chat affectueux interrompait les pique-niques pour prendre une bouchée de nourriture, expliquent les bénévoles de Little Wanderers NYC à Love Meow. Ce n’est pas un chat comme les autres. Il est polydactyle et il aime tout le monde ! »

La quête d’un foyer

Eddie, un sauveteur d'animaux qui s'occupe des chats du quartier, était intrigué par le félin et savait qu’il avait besoin d’un foyer. Il a décidé de l’aider à avoir ce qu’il voulait, et a travaillé main dans la main avec les membres de Little Wanderers NYC pour le faire quitter la rue à tout jamais.

Little Wanderers NYC

Le chat a été baptisé Walbert, et il a rejoint une famille d’accueil chaleureuse. Là-bas, il était enfin en sécurité, et n’a plus jamais manqué de nourriture ! Heureusement, un examen vétérinaire a déterminé qu’il était en parfaite santé.

Une vie de rêve

Dans son nouveau foyer, Walbert était le plus heureux des félins. Il était ravi d’être câliné à longueur de journée. Lorsqu’il avait fini de remplir son estomac, il se blottissait contre ses bienfaiteurs, comme pour les remercier de l’avoir sauvé.

Chaque soir, il se prélassait à leurs côtés sur le canapé et regardait la télévision avec eux, tout en savourant ses friandises préférées - avec modération, bien sûr ! Walbert se sentait enfin chez lui, et n’a pas eu de mal à se frayer un chemin dans le cœur de ses parents d’accueil…

Little Wanderers NYC

Ceux-ci étaient tellement tombés sous son charme qu’ils ont décidé de l’adopter et de lui offrir un foyer pour la vie ! Ils ont compris que Walbert était là où il devait être, et que le félin était une addition parfaite à leur petite famille.

A lire aussi : Qu'est devenu "Unicorn", le chaton calico mâle qui attendait une famille pour toujours ?

« Finalement, aimer un animal que nous avons sauvé et sentir qu’il peut enfin se détendre en toute sécurité est un sentiment extraordinaire, ont confié ses nouveaux maîtres. Aujourd’hui, il est heureux, et quand il ne regarde pas la télé sur le canapé, il se prélasse au soleil depuis le rebord de la fenêtre. » Une fabuleuse aventure qui ne fait que commencer !