Abandonné sur le bord de la route, ce chaton a subi une opération chirurgicale rare et risquée

© SWNS

Orphelin et seul survivant de sa portée, Peanut est venu au monde avec une malformation qui menaçait sa croissance, voire sa vie. Le chat a toutefois été sauvé par une intervention chirurgicale extrêmement délicate.

Peanut semblait condamné, même après avoir été secouru sur le bord d’une route, mais il a survécu à toutes les épreuves auxquelles sa jeune vie l’a soumis, comme le raconte Metro.

Quand il a été découvert, ce chaton avait été abandonné avec toute sa famille, dont il était l’unique rescapé. Il se trouvait à côté des corps sans vie de sa mère et des autres chatons de sa portée.

Emmené en clinique vétérinaire par la RSPCA, le petit félin a ensuite été confié à Ashley Wemple et sa collègue Helen Spry. Les 2 auxiliaires vétérinaires se sont relayées pour s’occuper de lui en tant que mères d’accueil.

Quelques semaines plus tard, elles ont remarqué que Peanut avait tendance à se fatiguer rapidement. Des examens ont révélé qu’il avait une déformation grave de la cage thoracique, exerçant une pression sur son cœur et ses poumons. Une anomalie qui rendait sa respiration difficile et menaçait sa croissance.

L’intervention n’offrait aucune garantie, mais elle a sauvé le chaton

Ashley Wemple a alors lancé une collecte de fonds, ce qui a permis de financer son opération et ses soins. L’intervention chirurgicale était un véritable challenge pour Jon Hall, chirurgien vétérinaire de renom qui a accepté d’opérer Peanut. Très risquée, elle est associée à un taux de survie assez bas.

Elle a eu lieu à la clinique vétérinaire Wear Referrals à Bradbury, dans le Nord-est de l’Angleterre, et s’est parfaitement déroulée. Peanut, qui avait 12 semaines à ce moment-là, s’en est très bien remis.

Désormais libérés, son cœur et ses poumons continuent de se développer normalement, comme le reste de son corps. Jon Hall est lui-même agréablement surpris du résultat et du degré de rétablissement du chat.

(Photos : SWNS)