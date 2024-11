Abandonné dans une clinique vétérinaire, un chat débordant d'affection ne cesse de se faire des amis en famille d'accueil

Depuis son sauvetage, Earnie le chat est entouré de ses congénères et il en est comblé. Ses semblables sont tout aussi heureux de l’avoir à leurs côtés ; ils voient en lui à la fois un excellent ami et le meilleur compagnon de sieste qui puisse exister.

La vie d’Earnie n’avait pas démarré dans les meilleures conditions. Alors qu’il n’avait pas encore un an, ce chat avait été abandonné dans une clinique vétérinaire. Il souffrait d’un blocage urinaire pour lequel il avait dû être opéré en urgence, d’après Love Meow.

Il a ensuite été pris en charge par Alley Cat Rescue, une association basée à Mount Rainer dans le Maryland (Etats-Unis). L’organisation lui a rapidement trouvé une famille d’accueil, au sein de laquelle il n’a pas tardé à se faire de nombreux amis.



Alley Cat Rescue / Instagram

Sa congénère Persimmon a été la première à venir vers lui et ils sont tout de suite devenus inséparables. Elle l’a placé sous sa protection, en quelque sorte, et l’a grandement aidé dans sa convalescence. Elle-même était ravie d’avoir un partenaire tendre et câlin contre lequel elle pouvait se blottir autant qu’elle le voulait.



Alley Cat Rescue / Instagram

Une autre féline appelée Copper s’est rapprochée d’Earnie. Cette chatte à la robe tigrée « adore les autres chatons et donne de doux coups de tête à tous ceux qu’elle rencontre, explique Alley Cat Rescue. Elle donne l’impression de protéger Earnie et il adore ça, même si Copper est plus petite que lui ».



Alley Cat Rescue / Instagram

De son côté, Tommy, le matou colourpoint, partage volontiers sa douillette plateforme d’arbre à chat avec Earnie et accepte même de lui servir d’oreiller.



Alley Cat Rescue / Instagram

« Earnie sait qu'il est aimé et protégé »

Kes et Gumdrop sont tout aussi charmés par la personnalité douce et amicale d’Earnie qui s’est bien remis de son opération et de son passé difficile. Il fait clairement l’unanimité parmi ses semblables. « Earnie sait qu'il est aimé et protégé chez Alley Cat Rescue, souligne un porte-parole de l’association. Il aura peut-être besoin d’un peu de soins médicaux supplémentaires, et ce n’est pas grave. Les autres chats l'aiment, il les aime et nous l'aimons aussi. »



Alley Cat Rescue / Instagram

La prochaine étape pour lui sera de rejoindre sa famille pour toujours. Il ne fait aucun doute qu’il la comblera de bonheur et d’affection.

Alley Cat Rescue / Instagram