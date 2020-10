Abandonné à 5 semaines, ce chat a une passion débordante pour l'eau qui lui permet de mieux appréhender son handicap !

Aimer l’eau n’est pas quelque chose de courant chez les chats. Pour Blinkin, en revanche, les bains et les douches sont non seulement sa grande passion, mais ils lui permettent, en plus, de mieux vivre son handicap.

Blinkin n’était encore qu’un petit chaton de 5 semaines quand il a été découvert et recueilli. Le jeune chat s’était retrouvé dans le jardin de la maison de Melissa Lucas, qui n’avait pas hésité à le prendre en charge, comme le rapporte Blasting News.

La jeune femme avait tout de suite compris que l’animal était en grande souffrance. Elle ne pouvait toutefois pas savoir ce qui n’allait pas. Elle l’a emmené chez le vétérinaire dès le lendemain. En l’examinant, le spécialiste a constaté qu’il souffrait d’une infection oculaire. Ses yeux étaient sérieusement atteints et les chances de les sauver étaient faibles. Malgré tout, Melissa Lucas lui a fait suivre son traitement à base d’antibiotiques pendant 15 jours. Hélas, sa bonne volonté et ses efforts n’ont pas suffi ; le chat était devenu aveugle.

Les jours et les semaines suivants ont été particulièrement difficiles pour Blinkin. Atteint d’autres infections, il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises. La douleur était telle qu’il lui arrivait souvent de se réveiller au beau milieu de la nuit pour gémir, voire crier.

Avec le temps, toutefois, il se sentait de mieux en mieux, aidé en cela notamment par Bear et Wicket, le chien et l’autre chat de la famille. C’est surtout avec le croisé Labrador-Retriever / Chow Chow que Blinkin s’amuse le plus. Malgré la cécité, il passe de longs moments à jouer avec lui.

A côté de cela, Blinkin a une grande passion qui l’aide à mieux appréhender son handicap : l’eau. Dès le matin, il entre dans la salle de bain et attend que le premier réveillé vienne ouvrir le robinet de douche. Le chat passe alors la tête sous le jet et se met à laper l’eau, comme le montre la vidéo ci-dessous, où son congénère le regarde faire avec un air perplexe.

Melissa, son mari et leur « crew », comme elle appelle son trio d’animaux, forment une famille soudée autour du chat aveugle. C’est ce dont on peut se rendre compte on découvrant leurs photos et vidéos sur Instagram.