50 chats détenus dans une maison ! Les associations mettent plusieurs heures pour les retrouver et les sauver

50 chats détenus dans une maison ! Les associations mettent plusieurs heures pour les retrouver et les sauver

Aidée du service de contrôle animalier local, une association a dû évacuer et prendre en charge des dizaines de chats qui vivaient chez une personne seule. Débordé, le refuge lance un appel aux dons et cherche des familles pour ces animaux.

Les bénévoles ont passé toute la journée d’hier à faire sortir près de 50 chats d’une maison dans laquelle ils s’entassaient depuis des années, rapporte KY3 ce mercredi 13 avril.

L’intervention a eu lieu dans une propriété de Springfield, dans l’Etat du Missouri. Elle a mobilisé l’association C.A.R.E. Animal Rescue et le service de contrôle animalier, relevant de la police locale.



C.A.R.E. Animal Rescue / Facebook

Au total, 46 chats y ont été secourus. Des félins qui ont donné du fil à retordre aux équipes en fuyant et en se cachant. « Ils vivaient avec le même propriétaire depuis 10, 15, 20 ans », dit Rob Hardy, de C.A.R.E. Animal Rescue. C’était le seul humain qu’ils connaissaient jusque-là, et ils se montrent méfiants et craintifs envers tous les autres.



C.A.R.E. Animal Rescue / Facebook

Pour ne rien arranger, toutes sortes de vieilleries et de détritus se sont amoncelés au fil des ans dans la maison, leur offrant une multitude de cachettes. « Et ils sont tous assez agiles, poursuit Rob Hardy. Cela a donc été un défi, car ils pouvaient se placer derrière certains espaces plus petits auxquels aucun d'entre nous ne pouvait accéder. »



C.A.R.E. Animal Rescue / Facebook

Un nouveau départ pour ces chats, mais le plus dur reste à faire

L’évacuation de tous ces chats n’a donc pas été une mince affaire, mais ce n’était que le début de la mission. Il s’agit à présent d’examiner, soigner et s’occuper des félins, puis s’employer à leur trouver des familles d’accueil ou d’adoption.



C.A.R.E. Animal Rescue / Facebook

C.A.R.E. Animal Rescue n’avait jamais eu à gérer autant d’animaux en même temps. D’habitude, ses bénévoles interviennent sur 5 ou 10 chats, mais près de « 50 chats, c’est un sauvetage beaucoup plus important. Et il faut beaucoup plus de planification et de financement […] pour y parvenir », ajoute Rob Hardy.

Entre les stérilisations, les tests FIV et FeLV, les vaccins, les traitements antiparasitaires et le reste, les ressources de l’association ne suffiront pas à tout couvrir. Une opération qui devrait coûter plusieurs milliers de dollars, d’où l’appel aux dons via Facebook pour la soutenir dans cet effort.

A lire aussi : Elle entend ce qu'elle pense être le cri d'un oiseau, mais découvre un chaton en mauvaise santé dans son jardin



C.A.R.E. Animal Rescue / Facebook