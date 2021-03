2 enfants victimes d'un incendie domestique supplient les policiers de sauver leur chien et chat des flammes

Grâce à la bravoure des policiers et des garçons qui leur ont signalé la présence de leurs animaux de compagnie dans la maison en flammes, un chat et un chien ont pu être sauvés juste à temps.

Des agents de police ont porté secours à un chat et un Chihuahua pris au piège dans un incendie, après avoir été alerté par 2 enfants, rapporte Fox News.

Vendredi dernier (5 mars), un incendie s’était déclaré dans une maison de Central Islip, dans l’Etat de New York. Les premiers arrivés sur les lieux sont des policiers. Les officiers Sergio Rivera et James Galanos étaient devant le domicile en question aux alentours de 15 heures locales, quand des garçons de 11 et 13 ans sont venus à leur rencontre.

Ces derniers leur ont expliqué que leurs animaux de compagnie, un chien et un chat âgés de 2 ans, étaient encore dans la maison en feu. Ils les ont suppliés de les sauver.

Le chat s’était caché dans la cave, le chien ne pouvait pas sortir de sa cage

Sans hésiter une seule seconde, les policiers ont pénétré dans l’habitation par la porte de derrière. Ils ont rapidement repéré le félin répondant au nom de Tiger, qui avait trouvé refuge dans le sous-sol, puis se sont mis à la recherche du canidé, appelé JJ. Ils l’ont finalement retrouvé dans une cage, près du canapé et dangereusement à proximité des flammes.

Les officiers de police ont d’abord fait sortir le chien, qui était le plus exposé, puis James Galanos y est retourné pour évacuer Tiger.

Les 2 quadrupèdes étaient indemnes, tout comme les enfants, dont la mère s’était brièvement absentée pour faire quelques courses non loin de là.

L’incendie a été maîtrisé par les pompiers.

A lire aussi : Un chaton amaigri et orphelin retrouve goût à la vie en se liant d'amitié avec un autre chat sauvé