Une famille essaye par tous les moyens de récupérer leur hamster coincé dans le tuyau de l'évier

À Tamworth, une ville d’Angleterre, un hamster un peu trop aventurier s’est retrouvé bloqué dans une canalisation, jeudi 11 mars. Après maintes tentatives infructueuses pour le dénicher de son trou, la famille a appelé les secours.

Ella, un rongeur domestique, a récemment pris la poudre d’escampette au grand dam de ses propriétaires. Leanne Hinton, son partenaire Christopher Wright et leur fille Lily, ont fouillé leur maison de Birchwood Avenue afin de retrouver leur compagnon, relate Birmingham Mail. Après un certain temps de recherche, le trio a entendu un bruit de grattage provenant du tuyau d’alimentation en eau froide sous leur évier. Les pots-de-vin composés de friandises se révélant inutiles, ils ont décidé de contacter les pompiers et la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

© Daniel Newbould / Birmingham Mail

Un espace trop étroit pour récupérer le rongeur

L’équipe de secours a sorti son équipement de détection de chaleur pour localiser le hamster. Comme Ella s’est nichée dans un espace trop étroit, sous le plancher, il a été impossible de la récupérer. Herchy Boal, l’inspecteur de sauvetage des animaux, a installé un tuyau d’évacuation dans le trou pour que la prisonnière puisse s’échapper. En vain. Des bâtonnets ont finalement été glissés à l’intérieur par les propriétaires, lesquels ont vérifié régulièrement le retour du rongeur. Après plus d’une journée enfermée dans le noir, Christopher a enfin découvert Ella dans le salon, daignant montrer son petit museau. Elle a grimpé tout naturellement dans sa cage. « Nous ne pouvions pas y croire – après toute l’agitation qu’elle avait causée avec la RSPCA et les pompiers essayant de la sauver, elle trouve un moyen de sortir et s’assoit dans la cage comme si de rien était », a déclaré Leanne Hinton, ravie du dénouement de cette mésaventure.

© Daniel Newbould / Birmingham Mail