Dans le foyer aimant où il était né, un bébé lapin bien plus menu que ses frères et sœurs laissait ses humains dans le doute : s'en sortirait-il, lui qui avait l'air si frêle ? Entouré de chaleur et de moments quotidiens auprès de sa mère, le plus petit de la portée a pourtant fini par surprendre tout le monde…

Dans cette portée de lapereaux, dont l'histoire est relayée par Cheezburger, l'un des nouveau-nés se distinguait de tous les autres. Comparé à ses frères et sœurs, il était le plus petit et paraissait bien fragile.

© @binkybunnyfamily / Instagram

C'est pourtant dans une maison, entouré d'humains attentionnés, que ce bébé nommé Peanut avait vu le jour, loin de la vie sauvage. Cela ne suffisait pas à rassurer sa famille : devant ce corps minuscule et si frêle, ses humains n'étaient pas certains qu'il parviendrait à s'en sortir.

Chaque jour, un tête-à-tête avec maman

Pas question, pour autant, de baisser les bras ! Afin de lui donner toutes ses chances, ses humains lui ont aménagé des coins bien chauds et lui ont surtout accordé du temps en plus auprès de sa mère.

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Chaque jour, le petit lapin avait ainsi droit à un moment rien que pour lui avec elle, ses humains espérant de tout cœur qu'il arrive à survivre.

Le premier à sauter le pas

Par bonheur, être le plus petit ne l'a visiblement pas freiné. En effet, le moment venu, c'est lui, et non l'un de ses frères et sœurs plus grands, qui a quitté le nid avant tout le monde !

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Pendant ce temps, le reste de la fratrie était resté en arrière. Pourtant plus grands, les autres lapereaux étaient demeurés bien au chaud dans le nid.

Le plus petit, lui, en était sorti d'un bond et partait déjà à la découverte de ce qui l'entourait.

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Le lapereau dont l'avenir semblait si incertain a donc bel et bien grandi, et il s'est épanoui.

Finalement, ce petit bout de chou aura prouvé que la taille ne fait pas tout ! Celui qui inquiétait tant ses humains est devenu le premier à partir à l'aventure, laissant ses frères et sœurs derrière lui.

Aujourd'hui, Peanut est plein de vie et vient même réclamer des papouilles à ses humains. Comme quoi, même les plus petits peuvent réserver de grandes surprises…

L'info Woopets - Comment bien accompagner le développement d'un lapereau ?

Les premières semaines de vie sont essentielles à la croissance et au bon développement d'un petit lapin. Pour lui offrir les meilleures conditions et favoriser son bien-être, plusieurs éléments méritent une attention particulière :

Privilégier le lait maternel : durant ses premières semaines, le lapereau dépend du lait de sa mère, qui lui apporte les nutriments nécessaires à sa croissance. Le sevrage doit se faire progressivement, sans précipitation ;

Lui offrir un environnement adapté : son nid doit rester propre, sec, calme et suffisamment chaud pour lui permettre de grandir sereinement ;

Adapter son alimentation à son âge : au fil de sa croissance, il découvre progressivement le foin et les aliments adaptés aux lapins. Toute transition alimentaire doit être progressive ;

Prévoir un suivi vétérinaire : en cas de doute sur son poids, son alimentation ou son comportement, un vétérinaire habitué aux lapins pourra vérifier que son développement se déroule normalement.

À retenir : un lapereau a besoin de temps pour grandir et devenir autonome. Respecter son rythme et ses besoins est essentiel pour lui assurer un bon départ dans la vie.